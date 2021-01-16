«Анже» — «ПСЖ». Прогноз и ставка (к. 1.77) на матч чемпионата Франции 16 января 2021 года

В 20 туре французской Лиги 1 «Анже» будет принимать «Пари Сен-Жермен». Игра пройдет на стадионе «Раймон Копа» 16 января. Начало встречи — в 23:00 мск. «Анже» — «ПСЖ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Анже»

В начале декабря «черно-белые» на выезде разошлись миром с «Сент-Этьеном» (0:0), после чего на своем поле проиграли «Страсбуру» (0:2), пропустив оба мяча в концовке.

Перед Рождеством «Анже» упустил выездную победу над «Нантом» (1:1), а потом дома одолел «Марсель» (2:1).

В январе подопечные Стефана Мулена обыграли на выезде «Лилль» (1:2), а в последнем матче крупно проиграли «Монако» (0:3) в гостях.

Все прогнозы на Лигу 1

После 19 туров «Анже» с 30 очками на 7-м месте. Разница мячей 25-30, Стефан Баокен забил 5 мячей.

ПСЖ

В начале декабря ПСЖ выиграл в большинстве домашний матч с «Лорьяном» со счетом 2:0, а выезд в гости к «Лиллю» завершился потерей очков — 0:0.

Затем ПСЖ разгромил на выезде «Страсбург» со счетом 4:0, после чего перед Новым годом главный тренер парижан Томас Тухель был уволен, а его место занял Маурисио Почеттино.

Дебют аргентинцу не слишком удался — ПСЖ поделил очки с «Сент-Этьеном» (1:1), но в домашнем матче с «Брестом» парижане одержали крупную победу — 3:0.

А затем Почеттино завоевал с клубом первый трофей, победив в матче за Суперкубок Франции «Марсель» со счетом 2:1.

Календарь и таблица Лиги 1

После 19 туров чемпионата Франции ПСЖ с 39 очками идет вторым, на 1 балл отставая от «Лиона». Разница мячей 43-11, 12 голов забил Килиан Мбаппе, еще 9 Мойзе Кин.

Прогноз и ставки

На победу «Анже» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 8.20, на ничью в основное время — 5.20, а на победу «ПСЖ» — 1.36.

В первом круге парижане разгромили «Анже» со счетом 6:0. ПСЖ выиграл десять последних матчей с черно-белыми, в последних 5 матчах было забито 3 и более голов.

Статистика на стороне парижан, прогнозируем, что ПСЖ победит в гостях.

Матч может быть результативным. Интересны варианты для ставок «обе забьют — нет» за 1.87 и ТБ 2,5 за 1.58.