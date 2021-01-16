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    Продолжит ли ПСЖ свою победную серию матчей с «Анже»?

    «Анже» — «ПСЖ». Прогноз и ставка (к. 1.77) на матч чемпионата Франции 16 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Анже Прогнозы на ПСЖ Календарь Лиги 1
    В 20 туре французской Лиги 1 «Анже» будет принимать «Пари Сен-Жермен». Игра пройдет на стадионе «Раймон Копа» 16 января. Начало встречи — в 23:00 мск. «Анже» — «ПСЖ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 16 Января 2021 года
    Анже
  • Франция. Лига 1
    •  Анже 23:00 ПСЖ ПСЖ
  • Париж
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 8.00
  • X
  • 5.35
  • 2
  • 1.35
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    «Анже»

    В начале декабря «черно-белые» на выезде разошлись миром с «Сент-Этьеном» (0:0), после чего на своем поле проиграли «Страсбуру» (0:2), пропустив оба мяча в концовке.

    Перед Рождеством «Анже» упустил выездную победу над «Нантом» (1:1), а потом дома одолел «Марсель» (2:1).

    В январе подопечные Стефана Мулена обыграли на выезде «Лилль» (1:2), а в последнем матче крупно проиграли «Монако» (0:3) в гостях.

    Все прогнозы на Лигу 1

    После 19 туров «Анже» с 30 очками на 7-м месте. Разница мячей 25-30, Стефан Баокен забил 5 мячей.

    ПСЖ

    В начале декабря ПСЖ выиграл в большинстве домашний матч с «Лорьяном» со счетом 2:0, а выезд в гости к «Лиллю» завершился потерей очков — 0:0.

    Затем ПСЖ разгромил на выезде «Страсбург» со счетом 4:0, после чего перед Новым годом главный тренер парижан Томас Тухель был уволен, а его место занял Маурисио Почеттино.

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  • 11/01/2021

    • Дебют аргентинцу не слишком удался — ПСЖ поделил очки с «Сент-Этьеном» (1:1), но в домашнем матче с «Брестом» парижане одержали крупную победу — 3:0.

    А затем Почеттино завоевал с клубом первый трофей, победив в матче за Суперкубок Франции «Марсель» со счетом 2:1.

    Календарь и таблица Лиги 1

    После 19 туров чемпионата Франции ПСЖ с 39 очками идет вторым, на 1 балл отставая от «Лиона». Разница мячей 43-11, 12 голов забил Килиан Мбаппе, еще 9 Мойзе Кин.

    Прогноз и ставки

    На победу «Анже» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 8.20, на ничью в основное время — 5.20, а на победу «ПСЖ» — 1.36.

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    В первом круге парижане разгромили «Анже» со счетом 6:0. ПСЖ выиграл десять последних матчей с черно-белыми, в последних 5 матчах было забито 3 и более голов.

    Статистика на стороне парижан, прогнозируем, что ПСЖ победит в гостях.

    Матч может быть результативным. Интересны варианты для ставок «обе забьют — нет» за 1.87 и ТБ 2,5 за 1.58.

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