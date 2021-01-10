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    Прекратится ли падение «Хетафе»?

    «Эльче» — «Хетафе». Прогноз (к. 3.00) и ставки на чемпионат Испании 10 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Эльче» — «Хетафе»
    «Хетафе» проиграл три прошлых матча
    «Хетафе» встретится на выезде с «Эльче» в рамках 18-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 10 января в Эльче, начало — в 20:30 мск. «Эльче» — «Хетафе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 10 Января 2021 года
    Эльче
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    •  Эльче 20:30 Хетафе Хетафе
  • Хетафе
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.20
  • X
  • 2.92
  • 2
  • 2.15
  • Ставка!
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    «Эльче»

    «Эльче» вряд ли будет претендовать в этом сезоне на что-то ощутимое. Похоже, клуб ждет борьба за выживание в Примере — пока он идет в зоне вылета на 18 месте.

    Отставание от безопасной зоны — один балл, стало быть, ситуация поправимая, тем более коллектив сыграл меньше туров, чем конкуренты. Правда, атакует он крайне слабо — лишь 13 мячей в 15 встречах.

    В позапрошлом туре команда сотворила настоящую сенсацию, сыграв дома вничью с «Реалом» (1:1). Тем не менее, в Примере она не побеждает уже 10 поединков.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Возможно, почувствовать уверенность в себе позволит успех в Кубке Испании, который случился на неделе. В 1/32 финала турнира левантийцы одолели в гостях «Ла Нусию» (1:0).

    «Хетафе»

    Декабрь для «Хетафе» начался неудачно — с двух подряд поражений. Сначала подопечные Пепе Бордаласа были на выезде разгромлены «Леванте» (0:3), а потом дома уступили «Севилье» (0:1).

    Выездная победа в Кубке Испании над «Анаитасуной» (2:1) прервала семиматчевую безвыигрушную серию мадридцев, а выездная победа над «Кадисом» (2:0) сделала это в Ла Лиге.

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    • Затем клуб дома поделил очки с «Сельтой» (1:1). На сегодня это последний матч, в котором «асулонес» набрали очки, ведь после этого были одни поражения.

    Все три предыдущие встречи (с «Атлетико», «Вальядолидом» и «Кордобой» — в Кубке) были проиграны 0:1. Закономерно, что команда только на один балл опережает зону вылета.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,15.

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    Успех хозяев поля оценивается в 4,50, тогда как ничья — в 2,80.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 3,00.

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