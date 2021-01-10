«Аякс» — ПСВ. Прогноз и ставка с коэффициентом 1.73 на матч чемпионата Нидерландов 10 января 2021 года

«Аякс» сыграет на своем поле с ПСВ в рамках 15-го тура чемпионата Нидерландов. Матч пройдет 10 января, начало — в 18:45 мск. «Аякс» — ПСВ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аякс»

Амстердамцы лидируют в чемпионате, опережая вечного конкурента ПСВ лишь на 1 очко. Причем «Аякс» еще месяц назад имел куда более ощутимый гандикап.

Например, в минувшем туре «Аякс» не сумел обыграть на выезде «Виллем II» (1:1). При этом атака у команды — лучшая в лиге (52 гола).

К слову, амстердамцы еще и лучше всех обороняются. Команда в 14 матчах пропустила только 10 раз, что на гол меньше, чем у ПСВ.

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«Аякс» в чемпионате не проигрывает уже месяц. Последняя неудача произошла еще в начале декабря, когда дома команда сенсационно уступила «Твенте» (1:2).

ПСВ

ПСВ в минувшем туре дома легко переиграл «Венло» (4:1). При этом тот успех стал четвертым кряду для команды в чемпионате.

ПСВ вообще прибавил, и теперь команду можно считать едва ли не главным претендентом на чемпионский титул. Правда, отставание от «Аякса» пока составляет один пункт.

В двух последних матчах эйндховенцы забивали по 4 мяча. Впрочем, едва ли такой фокус удастся ПСВ в центральном матче чемпионата.

Наверняка гости будут активны в атаке. Впрочем, в поединках такого ранга скучно не бывает никогда.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Аякс» за 1.73, на ничью за 4.30, а на ПСВ — за 4.68

«Аякс» в последних матчах весьма успешно играет с ПСВ. В последних 5 поединках команда добыла три победы при одной ничьей и одном поражении.

ПСВ, как для претендента на чемпионство, забивает не так много, но должен, наконец-таки, улучшить свои атакующие показатели.

Шикарная атака хозяев предопределит исход матча в их пользу. Наши прогноз и ставка — Победа «Аякса» с коэффициентом 1.73