«ПСЖ» — «Брест». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.99 на матч чемпионата Франции 9 января 2021 года

ПСЖ
В начале декабря ПСЖ в Лиге чемпионов разгромил дома «Истанбул» (5:1) и занял первое место в группе, после чего на своем поле уступил прямому конкуренту в борьбе за чемпионство — «Лиону» (0:1).
Домашний матч с «Лорьяном» парижане выиграли в большинстве со счетом 2:0, а выезд в гости к «Лиллю» завершился потерей очков — 0:0.
Затем ПСЖ разгромил на выезде «Страсбург» со счетом 4:0, после чего перед Новым годом главный тренер парижан Томас Тухель был уволен, а его место занял Маурисио Почеттино.
Дебют аргентинцу не слишком удался — ПСЖ поделил очки с «Сент-Этьеном» (1:1) и идет вторым в таблице Лиги один, на 3 балла отставая от «Лиона».
Разница мячей 40-11, 12 голов забил Килиан Мбаппе, еще 8 Мойзе Кин.
«Брест»
«Брест» начал декабрь выездным поражением от «Бордо» (0:1), после чего подопечные Оливье Даль'Ольо обыграли дома «Реймс» (2:1).
Затем «Брест» на выезде в меньшинстве спасся в компенсированное время от поражения в матче с лидирующим «Лионом» (2:2), а на своем поле упустил победу над «Монпелье» (2:2).
В последних матчах «Брест» на выезде проиграл «Лансу» (1:2) и на своем поле обыграл «Ниццу» со счетом 2:0.
После 18 туров Лиги 1 «Брест» с 26 очками идет на 10-м месте. Разница мячей 30-31, пять голов забил Стив Мунье.
Прогноз и ставки
На победу ПСЖ в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.18, на ничью в основное время — 7.60, а на победу «Бреста» — 14.00.
В прошлом сезоне ПСЖ победил в гостях со счетом 2:1 (второй круг не был доигран). Парижане выиграли 6 из 7 встреч с «Брестом», ни разу не проиграв.
Статистика не на стороне гостей, прогнозируем, что ПСЖ победит.
Матч может быт результативным. Интересны варианты для ставок «обе забьют — нет» за 1.81 и ТМ 3,5 за 1.90. 0