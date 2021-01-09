«ПСЖ» — «Брест». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.99 на матч чемпионата Франции 9 января 2021 года

В 19 туре французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» будет принимать «Брест». Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс» 9 января. Начало встречи — в 23:00 мск. «ПСЖ» — «Брест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ПСЖ

В начале декабря ПСЖ в Лиге чемпионов разгромил дома «Истанбул» (5:1) и занял первое место в группе, после чего на своем поле уступил прямому конкуренту в борьбе за чемпионство — «Лиону» (0:1).

Домашний матч с «Лорьяном» парижане выиграли в большинстве со счетом 2:0, а выезд в гости к «Лиллю» завершился потерей очков — 0:0.

Затем ПСЖ разгромил на выезде «Страсбург» со счетом 4:0, после чего перед Новым годом главный тренер парижан Томас Тухель был уволен, а его место занял Маурисио Почеттино.

Все прогнозы на Лигу 1

Дебют аргентинцу не слишком удался — ПСЖ поделил очки с «Сент-Этьеном» (1:1) и идет вторым в таблице Лиги один, на 3 балла отставая от «Лиона».

Разница мячей 40-11, 12 голов забил Килиан Мбаппе, еще 8 Мойзе Кин.

«Брест»

«Брест» начал декабрь выездным поражением от «Бордо» (0:1), после чего подопечные Оливье Даль'Ольо обыграли дома «Реймс» (2:1).

Затем «Брест» на выезде в меньшинстве спасся в компенсированное время от поражения в матче с лидирующим «Лионом» (2:2), а на своем поле упустил победу над «Монпелье» (2:2).

В последних матчах «Брест» на выезде проиграл «Лансу» (1:2) и на своем поле обыграл «Ниццу» со счетом 2:0.

После 18 туров Лиги 1 «Брест» с 26 очками идет на 10-м месте. Разница мячей 30-31, пять голов забил Стив Мунье.

Прогноз и ставки

На победу ПСЖ в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.18, на ничью в основное время — 7.60, а на победу «Бреста» — 14.00.

В прошлом сезоне ПСЖ победил в гостях со счетом 2:1 (второй круг не был доигран). Парижане выиграли 6 из 7 встреч с «Брестом», ни разу не проиграв.

Статистика не на стороне гостей, прогнозируем, что ПСЖ победит.

Матч может быт результативным. Интересны варианты для ставок «обе забьют — нет» за 1.81 и ТМ 3,5 за 1.90. 0