«Гранада» — «Барселона». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.73 на матч Примеры 9 января 2021 года

«Гранада» сыграет на своем поле с «Барселоной» в рамках 18-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 9 января, начало — в 20:30 мск. «Гранада» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гранада»

В минувшем туре «Гранада» на выезде потерпела неприятное поражение. «Эйбар» оказался сильнее и удачливее (2:0).

Правда, после того команда прошла в следующий раунд Кубка Испании. «Гранада» на выезде в овертайме одолела «Леонесу» (1:2).

Да и вообще, нынешний сезон команде удается на славу. Текущее 7 место — неплохой показатель, особенно если учесть скромный статус клуба.

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В этом матче не сможет принять участие Луис Милья. Хавбек травмирован, хотя очень бы не помешал «Гранаде».

«Барселона»

Под руководством Рональда Кумана каталонцы пока никак не могут встать на победные рельсы. «Барселона» только в минувшем туре поднялась на 3 место, до того обитая в районе экватора турнирной таблицы.

Победа в Бильбао стала очень даже своевременной (2:3). Отрадно, что дубль сделал Лионель Месси, прицел которого осенью несколько сбился.

Вообще же, против «Гранады» каталонцы играют довольно уверенно. В 5 последних матчах 4 победы на счету «Барсы», а поражение пришлось на прошлый сезон.

Вот только сейчас — другие времена. Посмотрим, насколько хватит ресурсов и запала хозяевам в этой встрече.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Барселону» за 1.48, на ничью за 4.85, а на «Гранаду» — за 6.35.

Хозяева, разумеется, постараются воспользоваться не лучшей формой команды Кумана.

«Барселона» со стабильностью не дружит, однако иного исхода, кроме победы в этой встрече, не приемлет.

Силы соперников явно не равны, к тому же каталонцы еще не потеряли шансов на чемпионский титул. Наши прогноз и ставка — Победа «Барселоны» во 2 тайме с коэффициентом 1.73 0