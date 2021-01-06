«Сассуоло» — «Дженоа». Прогноз и ставка с коэффициентом 3.30 на матч Серии А 6 января 2021 года

«Сассуоло» сыграет на своем поле с «Дженоа» в рамках 16-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 6 января, начало — в 17:00 мск. Прогноз на «Сассуоло» — «Дженоа».

«Сассуоло»

«Сассуоло» с 26 зачетными пунктами находится на шестой позиции в турнирной таблице итальянского первенства, отставая от четвертого место на два балла.

В минувшем туре Серии А «зелено-черные» на выезде были повержены «Аталантой» со счетом 1:5, а игрой ранее они победили в гостях «Сампдорию» (3:2).

Стоит отметить, что за последние четыре встречи чемпионата коллектив добыл всего лишь одну викторию, но при этом потерпел два поражения.

Все прогнозы на Серию А

Примечательно, что с 3 октября 2020 года клуб одержал лишь одну домашнюю победу в 12 предыдущих матчах во всех турнирнах.

«Дженоа»

«Дженоа» находится в зоне вылета, на 19 месте. В 19 проведенных поединках команда заработала всего лишь 11 зачетных пунктов, уступая безопасной позиции по разнице мячей.

До позапрошлого тура единственную викторию «грифоны» в этой Серии А добыли на старте сезона, разгромив дома «Кротоне» со счетом 4:1. После того они четыре раза сыграли вничью и восемь раз уходили с поля ни с чем.

Но 23 декабря 2020 года клуб оказался сильнее «Специи» (2:1), что стало второй победой в первенстве текущего сезона.

В своей последней проведенной игре первенства «россоблу» разошлись миром с «Лацио» (1:1) на своем поле, что дает их тифози надежду на успешную борьбу за выживание в элите.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,80.

Успех гостей оценивается в 4,50, тогда как ничья — в 3,50.

Наши прогноз и ставка — «Сассуоло» выиграет, и обе команды забьют за 3,30. 0