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    Поднимется ли «Дженоа» из зоны вылета?

    «Сассуоло» — «Дженоа». Прогноз и ставка с коэффициентом 3.30 на матч Серии А 6 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сассуоло» — «Дженоа»
    «Сассуоло» занимает шестое место
    «Сассуоло» сыграет на своем поле с «Дженоа» в рамках 16-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 6 января, начало — в 17:00 мск. Прогноз на «Сассуоло» — «Дженоа».
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    Футбол. Италия. Серия А 06 Января 2021 года
    Сассуоло
  • Сассуоло
    •  Сассуоло 17:00 Дженоа Дженоа
  • Генуя
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.87
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 4.10
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    «Сассуоло»

    «Сассуоло» с 26 зачетными пунктами находится на шестой позиции в турнирной таблице итальянского первенства, отставая от четвертого место на два балла.

    В минувшем туре Серии А «зелено-черные» на выезде были повержены «Аталантой» со счетом 1:5, а игрой ранее они победили в гостях «Сампдорию» (3:2).

    Стоит отметить, что за последние четыре встречи чемпионата коллектив добыл всего лишь одну викторию, но при этом потерпел два поражения.

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    Примечательно, что с 3 октября 2020 года клуб одержал лишь одну домашнюю победу в 12 предыдущих матчах во всех турнирнах.

    «Дженоа»

    «Дженоа» находится в зоне вылета, на 19 месте. В 19 проведенных поединках команда заработала всего лишь 11 зачетных пунктов, уступая безопасной позиции по разнице мячей.

    До позапрошлого тура единственную викторию «грифоны» в этой Серии А добыли на старте сезона, разгромив дома «Кротоне» со счетом 4:1. После того они четыре раза сыграли вничью и восемь раз уходили с поля ни с чем.

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    • Но 23 декабря 2020 года клуб оказался сильнее «Специи» (2:1), что стало второй победой в первенстве текущего сезона.

    В своей последней проведенной игре первенства «россоблу» разошлись миром с «Лацио» (1:1) на своем поле, что дает их тифози надежду на успешную борьбу за выживание в элите.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,80.

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    Успех гостей оценивается в 4,50, тогда как ничья — в 3,50.

    Наши прогноз и ставка — «Сассуоло» выиграет, и обе команды забьют за 3,30. 0

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