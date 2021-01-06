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    «Ривер Плейт» — «Палмейрас». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.61 на матч Кубка Либертадорес 6 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Ривер Плейт» — «Палмейрас»
    Игрок «Ривер Плейт»
    В ночь с 5 на 6 января пройдет первый полуфинальный матч Кубка Либертадорес, в котором аргентинский «Ривер Плейт» примет бразильский «Палмейрас». Игра начнется в 03:30 по мск. Прогноз на «Ривер Плейт» — «Палмейрас».

    «Ривер Плейт»

    «Ривер Плейт» не имел никаких проблем на групповом этапе, выиграв четыре игры при одном фиаско и ничьей. У команды была лучшая результативность на этой стадии (21 забитый гол), пропустил шесть мячей.

    На первом этапе плей-офф аргентинцы справились с бразильским клубом «Атлетико Паранаэнсе», сыграв в гостях вничью 1:1 и минимально победив на своем поле — 1:0.

    В четвертьфинале турнира клуб из Буэнос-Айрес легко разобрался с уругвайским «Насьоналем», дважды победив: 2:0 дома и 6:2 на выезде.

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    Отметим, что у «Ривер Плейт» в данный момент 13-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров, где было одержано десять викторий. Накануне коллектив в дерби расписал мировую с «Бока Хуниорс» (2:2) на групповом этапе Кубка Диего Марадоны.

    «Палмейрас»

    «Палмейрас» также легко преодолел групповой этап Кубка Либертадорес, выиграв пять встреч при одном мировом исходе, забив 17 голов, а пропустив всего два.

    В 1/8 финала континентального турнира клуб из города Сан-Паулу не встретил сопротивление эквадорского «Дельфина», дважды выиграв 3:1 в гостях и 5:0 на своей территории.

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    • На стадии четвертьфинала был убран парагвайский «Либертад». После выездных 1:1, «зелено-белые» разгромили оппонента на своей арене со счетом 3:0.

    В чемпионате Бразилии «Палмейрас» находится на шестой позиции в турнирной таблице, отставая от лидера на 12 очков. Несколько дней тому назад он прошел «Америку» в Кубке Бразилии, выиграв 2:0, после первого матча 1:1.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ривер Плейт» предлагают — 1.85.

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    На викторию «Палмейраса» дают — 4.68, ничья оценена — в 3.42.

    Обе команды отличаются надежной игрой в обороне, поэтому от данной встречи стоит ждать низового исхода. Наша ставка — ТМ 2,5. 0

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