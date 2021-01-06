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    Бретонцы начнут без раскачки

    «Нант» — «Ренн». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.70 на матч Лиги 1 6 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Нант» — «Ренн»
    Себастьян Коршья
    «Нант» сыграет на своем поле с «Ренном» в рамках 18-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 6 января, начало — в 21:00 мск. Прогноз на «Нант» — «Ренн».
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    Футбол. Франция. Лига 1 06 Января 2021 года
    Нант
  • Франция. Лига 1
    •  Нант 21:00 Ренн Ренн
  • Ренн
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    Коэффициенты на матч
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  • X
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    «Нант»

    «Канарейки», вопреки предсезонным прогнозам, борются за выживание. В 17 матчах команда набрала только 15 очков.

    При слабой атаке (18 мячей) «Нант» многовато пропускает. 30 мячей команда пропустила в собственные ворота, что и является проблемой номер один.

    Лишь три очка отрыва от опасной зоны — к такому жизнь «Нант» не готовила. При этом в минувшем туре «канарейки» разгромно проиграли «Лиону» (3:0).

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    «Нант» не побеждает с начала ноября. Тогда в гостях был обыгран слабенький «Лорьян» (0:2).

    «Ренн»

    «Ренн» в минувшем туре дома минимально одолел «Мец». Бретонцы продолжают свое пребывание в группе лидеров, занимая высокое 4 место.

    В активе у команды 31 пункт. Правда, до лидера Лиги 1 «Лиона» еще далековато — 5 очков. Да и не потянет «Ренн» борьбы за титул…

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    • В этом матче гости наверняка будут искать счастье у ворот соперника с первых минут. Пора бы повышать собственную результативность, которая ныне составляет 26 забитых мячей.

    Вот только играть предстоит без Сехру Гирасси, Ромена Дель Кастильо, Йонаса Мартена и Фэту Муасса. Эти игроки травмированы, и явно бы не помешали бретонцам в этой встрече.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ренн» за 2.13, на ничью за 3.44, а на «Нант» — за 3.76.

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    «Нант» вряд ли сможет прийти в себя после серии неудачных матчей.

    «Ренн» забивает не так много, но должен, наконец-таки, увеличить свои атакующие показатели.

    Гости ведут борьбу за высокие места, и явно пойдут вперед с самого начала матча. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.70 0

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