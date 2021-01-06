«Нант» — «Ренн». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.70 на матч Лиги 1 6 января 2021 года

«Нант» сыграет на своем поле с «Ренном» в рамках 18-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 6 января, начало — в 21:00 мск. Прогноз на «Нант» — «Ренн».

«Нант»

«Канарейки», вопреки предсезонным прогнозам, борются за выживание. В 17 матчах команда набрала только 15 очков.

При слабой атаке (18 мячей) «Нант» многовато пропускает. 30 мячей команда пропустила в собственные ворота, что и является проблемой номер один.

Лишь три очка отрыва от опасной зоны — к такому жизнь «Нант» не готовила. При этом в минувшем туре «канарейки» разгромно проиграли «Лиону» (3:0).

Все прогнозы на Лигу 1

«Нант» не побеждает с начала ноября. Тогда в гостях был обыгран слабенький «Лорьян» (0:2).

«Ренн»

«Ренн» в минувшем туре дома минимально одолел «Мец». Бретонцы продолжают свое пребывание в группе лидеров, занимая высокое 4 место.

В активе у команды 31 пункт. Правда, до лидера Лиги 1 «Лиона» еще далековато — 5 очков. Да и не потянет «Ренн» борьбы за титул…

В этом матче гости наверняка будут искать счастье у ворот соперника с первых минут. Пора бы повышать собственную результативность, которая ныне составляет 26 забитых мячей.

Вот только играть предстоит без Сехру Гирасси, Ромена Дель Кастильо, Йонаса Мартена и Фэту Муасса. Эти игроки травмированы, и явно бы не помешали бретонцам в этой встрече.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ренн» за 2.13, на ничью за 3.44, а на «Нант» — за 3.76.

«Нант» вряд ли сможет прийти в себя после серии неудачных матчей.

«Ренн» забивает не так много, но должен, наконец-таки, увеличить свои атакующие показатели.

Гости ведут борьбу за высокие места, и явно пойдут вперед с самого начала матча. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.70 0