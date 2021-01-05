«Ибица» — «Сельта». Прогноз и ставка с коэффициентом 2.05 на матч 2-го раунда Кубка Испании по футболу 5 января 2021 года

«Ибица»
«Ибица» уже сумела преодолеть одну стадию Кубка Испании текущего сезона. В 1-м раунде она смогла в дополнительное время обыграть «Компостелу» (2:1).
Команда выступает в третьем по рангу дивизионе страны — Сегунде-Б. По итогам восьми туров 3-й группы клуб лидирует в подгруппе B.
Ближайший преследователь «Эркулес» остает от него на пять очков, поэтому у коллектива есть неплохие шансы побороться за повышение в классе.
Всего «Ибица» не знает поражений 13 поединков кряду во всех турнирах. Правда, в трех предыдущих матчах она выиграла лишь однажды.
«Сельта»
«Сельта» также прошла одну стадию Кубка Испании. В 1-м раунде подопечные Эдуардо Коудета на выезде выбили «Льянеру» (5:0).
В конце 2020 года клуб из Виго выдал семиматчевую беспроигрышную серию во всех турнирах, начав в конце ноября с домашней победы над «Гранадой» со счетом 3:1.
При этом лишь в одном поединке галисийцы не победили — в гостевой встрече против «Хетафе». Остальные шесть матчей им удалось выиграть.
Этот приятный период для «Кельтов» завершился 2 января 2021 года, когда в выездной игре 17-го тура они уступили «Реалу» (0:2), но все равно остались на восьмом месте.
Прогноз и ставка
Букмекеры закономерно считают фаворитом матча гостей, коэффициент на победу которых равен 1,13.
Успех хозяев поля оценивается в 12,04, тогда как ничья в основное время — в 9,30.
Наши прогноз и ставка — «Сельта» выиграет, и в матче будет забито четыре или больше голов за 2,05. 0