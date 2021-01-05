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    Реабилитируется ли «Сельта» за поражение от «Реала»?

    «Ибица» — «Сельта». Прогноз и ставка с коэффициентом 2.05 на матч 2-го раунда Кубка Испании по футболу 5 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ибица» — «Сельта»
    Беспроигрышная серия «Сельты» прервалась в матче с «Реалом»
    Во вторник, 5 января, «Ибица» на своем поле примет «Сельту» в рамках 2-го раунда Кубка Испании. Встреча, которая пройдет на арене «Эйвисса», начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Ибица» — «Сельта».

    «Ибица»

    «Ибица» уже сумела преодолеть одну стадию Кубка Испании текущего сезона. В 1-м раунде она смогла в дополнительное время обыграть «Компостелу» (2:1).

    Команда выступает в третьем по рангу дивизионе страны — Сегунде-Б. По итогам восьми туров 3-й группы клуб лидирует в подгруппе B.

    Ближайший преследователь «Эркулес» остает от него на пять очков, поэтому у коллектива есть неплохие шансы побороться за повышение в классе.

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    Всего «Ибица» не знает поражений 13 поединков кряду во всех турнирах. Правда, в трех предыдущих матчах она выиграла лишь однажды.

    «Сельта»

    «Сельта» также прошла одну стадию Кубка Испании. В 1-м раунде подопечные Эдуардо Коудета на выезде выбили «Льянеру» (5:0).

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    • В конце 2020 года клуб из Виго выдал семиматчевую беспроигрышную серию во всех турнирах, начав в конце ноября с домашней победы над «Гранадой» со счетом 3:1.

    При этом лишь в одном поединке галисийцы не победили — в гостевой встрече против «Хетафе». Остальные шесть матчей им удалось выиграть.

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    Этот приятный период для «Кельтов» завершился 2 января 2021 года, когда в выездной игре 17-го тура они уступили «Реалу» (0:2), но все равно остались на восьмом месте.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом матча гостей, коэффициент на победу которых равен 1,13.

    Успех хозяев поля оценивается в 12,04, тогда как ничья в основное время — в 9,30.

    Наши прогноз и ставка — «Сельта» выиграет, и в матче будет забито четыре или больше голов за 2,05. 0

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