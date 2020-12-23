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    Справятся ли «зебры» дома с соседом по турнирке?

    «Удинезе» — «Беневенто». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.93 на матч чемпионата Италии 23 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Удинезе» — «Беневенто»
    Игрок «Удинезе»
    В среду, 23 декабря, в рамках 14-го тура итальянской Серии А «Удинезе» в родных стенах примет «Беневенто». Стартовый свисток будет дан в 22:45 по мск. Прогноз на «Удинезе» — «Беневенто».
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    Футбол. Италия. Серия А 23 Декабря 2020 года
    Удинезе
  • Удине
    •  Удинезе 22:45 Беневенто Беневенто
  • Италия. Серия А
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    Коэффициенты на матч
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    «Удинезе»

    С 15 набранными очками «Удинезе» разместился на 11 месте в турнирной таблице значительно уступая зоне еврокубков, но и существенно оторвавшись от зоны вылета.

    У «маленьких зебр» на данный момент 6-матчевая беспроигрышная серия в рамках итальянского первенства, где было три виктории и три мировых результата, два из которых были в двух минувших турах.

    Так в своей последней проведенной встрече фриульцы поделили очки на выезде с «Кальяри» (1:1), а туром ранее они сыграли вничью в родных стенах с «Кротоне» (0:0). Перед этим клуб из Удине выиграл две игры подряд, забив в них шесть голов.

    Календарь и таблица Серии А

    На своей арене в текущем розыгрыше Серии А «Удинезе» выступает не совсем удачно, дважды победив при одной мировой и трех поражениях, разница забитых и пропущенных — 5:7.

    «Беневенто»

    У «Беневенто» на счету числится такое же количество набранных очков, но коллектив идет на строку ниже из-за худших дополнительных показателей.

    В минувшем туре первенства «красно-желтые» на своей территории обыграли «Дженоа» со счетом 2:0. Этой викторией они прервали свою 4-матчевую безвыигрышную серию, где было три ничьи.

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    • Дважды по 1:1 коллектив сыграл в родных стенах с «Ювентусом» и «Лацио», 0:0 было в гостевой игре с «Пармой», а также в этот период состоялось поражение от «Сассуоло» (0:1) на выезде.

    Вне родных стен «Беневенто» в текущем розыгрыше Серии А добыл две виктории, один матч завершил вничью и трижды терпел фиаско, разница мячей — 7:11.

    В сезоне-2017/18 Серии А «Удинезе» дома обыграл «Беневенто» со счетом 2:0, а в ответной встрече была ничья — 3:3.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Удинезе» предлагают — 1.93.

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    На викторию «Беневенто» дают — 4.74, ничья оценена — в 3.48.

    В родных стенах фриульцам вполне по силам справится с соседом по турнирке. Ставим в данной игре на викторию хозяев. 0

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