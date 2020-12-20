«Вест Бромвич» — «Астон Вилла». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.88 на матч чемпионата Англии 20 декабря 2020 года

В воскресенье, 20 декабря, в рамках 14-го тура английской Премьер-лиги «Вест Бромвич» на своем поле сыграет с «Астон Виллой». Игра стартует в 22:15 по мск. Прогноз на «Вест Бромвич» — «Астон Вилла».

«Вест Бромвич»

Накануне у «Вест Бромвича» сменился наставник. На место Славена Билича положение пришел спасать Сэм Эллардайс.

Сейчас«дрозды» идут на предпоследнем, 19 месте, в турнирной таблице английской Премьер-лиги. На счету у них семь добытых очков и отставание от спасительной строки в три балла.

В последнем поединке под руководством Билича «Альбион» в гостях расписал мировую с «Ман Сити» (1:1), а всего за турнирную дистанцию он добыл одну викторию, обыграв дома безнадежного аутсайдера «Шеффилд Юнайтед» (1:0).

Календарь и таблица АПЛ

В родных стенах в текущем розыгрыше АПЛ пока дрозды выступают сносно, выиграв одну игру при двух ничейных исходах и трех поражениях, разница мячей — 5:12.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» в турнирной таблице чемпионата Англии находится на 11 месте, однако отставание от еврокубковой зоны составляет всего четыре балла.

После яркого старта сезона, где «львы» даже дома разгромили 7:2 сам «Ливерпуль», в последнее время не могут похвастаться стабильностью, набрав в четырех последних встречах только четыре очка.

В этом отрезке бирмингемцы сперва уступили по 1:2 дома «Брайтону» и в гостях «Вест Хэму», а затем минимально переиграли на выезде «Вулверхэмптон» (1:0) и накануне первый раз сыграли в сезоне вничью, поделив очки на своей территории с «Бернли» (0:0).

Вне родных стен «Астон Вилла» в текущем первенстве играет лучше, чем дома. Коллектив выиграл четыре встречи при одном фиаско, а разница мячей составляет 9:2.

Последний раз эти клубы играли между собой в 2019 году, где в рамках плей-офф за АПЛ обменялись домашними викториями, но в серии пенальти сильней оказались «Виллианы».

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Астон Виллы» — 2.03, победа «Вест Бромвича» — 3.78, ничья — 3.86.

Прогнозируем, что смена наставника поможет «дроздам» и они вполне могут в этом матче рассчитывать на набранные очки. Наша ставка на эту игру — 1Х. 0