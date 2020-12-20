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    Поможет ли «дроздам» смена наставника?

    «Вест Бромвич» — «Астон Вилла». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.88 на матч чемпионата Англии 20 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Бромвич» — «Астон Вилла»
    Сэм Эллардайс
    В воскресенье, 20 декабря, в рамках 14-го тура английской Премьер-лиги «Вест Бромвич» на своем поле сыграет с «Астон Виллой». Игра стартует в 22:15 по мск. Прогноз на «Вест Бромвич» — «Астон Вилла».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 20 Декабря 2020 года
    Вест Бромвич
  • Вест Бромвич
    •  Вест Бромвич 22:15 Астон Вилла Астон Вилла
  • Бирмингем
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.75
  • X
  • 3.70
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  • 1.95
  • Ставка!
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    «Вест Бромвич»

    Накануне у «Вест Бромвича» сменился наставник. На место Славена Билича положение пришел спасать Сэм Эллардайс.

    Сейчас«дрозды» идут на предпоследнем, 19 месте, в турнирной таблице английской Премьер-лиги. На счету у них семь добытых очков и отставание от спасительной строки в три балла.

    В последнем поединке под руководством Билича «Альбион» в гостях расписал мировую с «Ман Сити» (1:1), а всего за турнирную дистанцию он добыл одну викторию, обыграв дома безнадежного аутсайдера «Шеффилд Юнайтед» (1:0).

    Календарь и таблица АПЛ

    В родных стенах в текущем розыгрыше АПЛ пока дрозды выступают сносно, выиграв одну игру при двух ничейных исходах и трех поражениях, разница мячей — 5:12.

    «Астон Вилла»

    «Астон Вилла» в турнирной таблице чемпионата Англии находится на 11 месте, однако отставание от еврокубковой зоны составляет всего четыре балла.

    После яркого старта сезона, где «львы» даже дома разгромили 7:2 сам «Ливерпуль», в последнее время не могут похвастаться стабильностью, набрав в четырех последних встречах только четыре очка.

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    • В этом отрезке бирмингемцы сперва уступили по 1:2 дома «Брайтону» и в гостях «Вест Хэму», а затем минимально переиграли на выезде «Вулверхэмптон» (1:0) и накануне первый раз сыграли в сезоне вничью, поделив очки на своей территории с «Бернли» (0:0).

    Вне родных стен «Астон Вилла» в текущем первенстве играет лучше, чем дома. Коллектив выиграл четыре встречи при одном фиаско, а разница мячей составляет 9:2.

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    Последний раз эти клубы играли между собой в 2019 году, где в рамках плей-офф за АПЛ обменялись домашними викториями, но в серии пенальти сильней оказались «Виллианы».

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Астон Виллы» — 2.03, победа «Вест Бромвича» — 3.78, ничья — 3.86.

    Прогнозируем, что смена наставника поможет «дроздам» и они вполне могут в этом матче рассчитывать на набранные очки. Наша ставка на эту игру — 1Х. 0

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    «Вест Бромвич» — «Астон Вилла». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.88 на матч чемпионата Англии 20 декабря 2020 года. Прогноз на «Вест Бромвич» — «Астон Вилла». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.88
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