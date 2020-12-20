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    Команды из низов продолжат забивать?

    «Торино» — «Болонья». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.60 на матч чемпионата Италии 20 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Торино» — «Болонья»
    Андреа Белотти
    В рамках 13-го тура итальянской Серии А «Торино» сыграет дома с «Болоньей». Встреча, которая пройдет 20 декабря в Турине на стадионе «Олимпико», начнется в 14:30 по мск. Прогноз на «Торино» — «Болонья».
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    Футбол. Италия. Серия А 20 Декабря 2020 года
    Торино
  • Турин
    •  Торино 14:30 Болонья Болонья
  • Болонья
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.65
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.65
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    «Торино»

    «Торино» пока проваливает этот чемпионат. На данный момент клуб идет предпоследним, имея в своем активе лишь шесть очков, отставая от безопасной строки на четыре пункта.

    В текущем розыгрыше Серии А «быки» праздновали только одну викторию, одолев в гостях в начале ноября «Дженоа» со счетом 2:1, после того они дважды сыграли вничью и в четырех играх потерпели фиаско.

    В своей последней проведенной встрече «бордовые» уступили на выезде 1:3 «Роме», тем самым продлив свою проигрышную серию до трех матчей, потерпев еще неудачи от «Юве» (1:2) в дерби и дома от «Удинезе» (2:3).

    Календарь и таблица Серии А

    С учетом прошлого сезона «Торино» выиграл всего один из 17 последних матчей, а дома он не может победить уже восемь встреч подряд, три раза сыграв вничью и пять раз проиграв.

    «Болонья»

    У «Болоньи» перед этим туром 13 очков и она делит 12 место в турнирной таблице Серии А с «Кальяри», оторвавшись от зоны вылета на шесть пунктов.

    После победы в конце ноября дома над «Кротоне» (1:0), «красно-синие» затем выдали 3-матчевую безвыигрышную серию, в которой сперва дважды проиграли, а потом расписали мировую.

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    • Так в этот неудачный период они потерпели фиаско от «Интера» (1:3) в гостях от «Ромы» (1:5) на своей территории, ничья была на выезде в прошлом туре со «Специей» (2:2), где они отыгрались только второй компенсированной минуте.

    Отметим, что на выезде у команды только одна победа в десяти последних матчах при двух ничьих и семи поражениях.

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    В прошлом чемпионате Италии «Торино» дома обыграло «Болонью» (1:0), а на поле «красно-синих» была ничья — 1:1.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: победа «Торино» — 2.60, победа «Болоньи» — 2.70, ничья — 3.66.

    Хотя оба клуба и не впечатляют в этом сезоне, но почти в каждой игре забивают хотя бы гол. Вполне возможно, что и на этот раз отличатся оба коллектива. Наш прогноз — обе забьют: да. 0

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    «Торино» — «Болонья». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.60 на матч чемпионата Италии 20 декабря 2020 года. Прогноз на «Торино» — «Болонья». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
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