«Манчестер Юнайтед» — «Лидс». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.83 на матч АПЛ 20 декабря 2020 года

В 14 туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» будет принимать «Лидс». Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» 20 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Лидс».

«Манчестер Юнайтед»

Манчестерский клуб после 12 сыгранных матчей из 13 возможных оказался на шестом месте в таблице Премьер-лиги с 23 очками. От зоны Лиги чемпионов команду отделяет дистанция в 1 балл.

После поражения от «Арсенала» в начале ноября (0:1) «Манчестер Юнайтед» в АПЛ больше никому не проиграл. Кроме того, в пяти встречах из шести «дьяволы» вышли победителями.

В тех матчах «МЮ» обыграл «Эвертон» (3:1), «Вест Бромвич» (1:0), «Саутгемптон» (3:2) и «Вест Хэм» (3:1). Затем была нулевая ничья в дерби с «Ман Сити» (0:0), а позже «Юнайтед» одержал верх над «Шеффилдом» (3:2).

Все прогнозы на АПЛ

В Лиге чемпионов подопечные Уле Гуннара Сульшера в двух последних поединках не справились с ПСЖ (1:3) и «РБ Лейпцигом» (2:3), из-за чего еврокубковую кампанию они продолжат в Лиге Европы.

«Лидс»

В отличие от «МЮ», команда из Лидса сыграла во всех матчах чемпионата. В 13 поединках она набрала 17 очков, чего на данный момент достаточно для 13 места в таблице.

В прошлом месяце «Лидс» не мог победить в течение трех матчей кряду. Для «павлинов» эта безвыигрышная серия была самой длинной на данном этапе сезона.

Неприятный отрезок начался для подопечных Марсело Бьелсы с крупных поражений от «Лестера» (1:4) и «Кристал Пэлас» (1:4). А затем была ничья в игре с «Арсеналом» (0:0).

В последнем осеннем матче «Лидсу» удалось победить. На «Гудисон Парк» гости одолели «Эвертон» (1:0). А в начале декабря «павлины» проиграли «Челси» (1:3) и «Вест Хэму» (1:2). В последнем туре коллектив Бьелсы разнес «Ньюкасл» (5:2).

Прогноз и ставка

На победу «МЮ» в игре 14-го тура Премьер-лиги букмекеры предлагают поставить за 1.76, ничья оценивается в 4.38, а победа «Лидса» — в 4.27.

В чемпионате страны «Юнайтед» с осени набрал хорошую форму и никому не уступал, что позволило вплотную приблизиться команде к топ-5.

Ну а «Лидс» играет с переменчивым успехом, но все же пытается показывать результативный футбол. В предстоящем матче эти соперники должны устроить рубилово и подарить яркое зрелище. Наши прогноз и ставка — тотал больше 3 с коэффициентом 1.83. 0