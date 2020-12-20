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    Встреча на «Олд Траффорд» запомнится голами?

    «Манчестер Юнайтед» — «Лидс». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.83 на матч АПЛ 20 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Лидс»
    Маркус Рэшфорд
    В 14 туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» будет принимать «Лидс». Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» 20 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Лидс».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 20 Декабря 2020 года
    Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 19:30 Лидс Лидс
  • Лидс
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    Коэффициенты на матч
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  • 4.10
  • 2
  • 4.70
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    «Манчестер Юнайтед»

    Манчестерский клуб после 12 сыгранных матчей из 13 возможных оказался на шестом месте в таблице Премьер-лиги с 23 очками. От зоны Лиги чемпионов команду отделяет дистанция в 1 балл.

    После поражения от «Арсенала» в начале ноября (0:1) «Манчестер Юнайтед» в АПЛ больше никому не проиграл. Кроме того, в пяти встречах из шести «дьяволы» вышли победителями.

    В тех матчах «МЮ» обыграл «Эвертон» (3:1), «Вест Бромвич» (1:0), «Саутгемптон» (3:2) и «Вест Хэм» (3:1). Затем была нулевая ничья в дерби с «Ман Сити» (0:0), а позже «Юнайтед» одержал верх над «Шеффилдом» (3:2).

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    В Лиге чемпионов подопечные Уле Гуннара Сульшера в двух последних поединках не справились с ПСЖ (1:3) и «РБ Лейпцигом» (2:3), из-за чего еврокубковую кампанию они продолжат в Лиге Европы.

    «Лидс»

    В отличие от «МЮ», команда из Лидса сыграла во всех матчах чемпионата. В 13 поединках она набрала 17 очков, чего на данный момент достаточно для 13 места в таблице.

    В прошлом месяце «Лидс» не мог победить в течение трех матчей кряду. Для «павлинов» эта безвыигрышная серия была самой длинной на данном этапе сезона.

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    • Неприятный отрезок начался для подопечных Марсело Бьелсы с крупных поражений от «Лестера» (1:4) и «Кристал Пэлас» (1:4). А затем была ничья в игре с «Арсеналом» (0:0).

    В последнем осеннем матче «Лидсу» удалось победить. На «Гудисон Парк» гости одолели «Эвертон» (1:0). А в начале декабря «павлины» проиграли «Челси» (1:3) и «Вест Хэму» (1:2). В последнем туре коллектив Бьелсы разнес «Ньюкасл» (5:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «МЮ» в игре 14-го тура Премьер-лиги букмекеры предлагают поставить за 1.76, ничья оценивается в 4.38, а победа «Лидса» — в 4.27.

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    В чемпионате страны «Юнайтед» с осени набрал хорошую форму и никому не уступал, что позволило вплотную приблизиться команде к топ-5.

    Ну а «Лидс» играет с переменчивым успехом, но все же пытается показывать результативный футбол. В предстоящем матче эти соперники должны устроить рубилово и подарить яркое зрелище. Наши прогноз и ставка — тотал больше 3 с коэффициентом 1.83. 0

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    «Манчестер Юнайтед» — «Лидс». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.83 на матч АПЛ 20 декабря 2020 года. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Лидс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.83
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