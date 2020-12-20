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    Островитяне прервут проигрышную серию с «зебрами»?

    «Кальяри» — «Удинезе». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.68 на матч чемпионата Италии 20 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Кальяри» — «Удинезе»
    Игрок «Кальяри»
    В воскресенье, 20 декабря, в рамках 13-го тура итальянской Серии А «Кальяри» в родных стенах примет «Удинезе». Стартовый свисток будет дан в 17:00 по мск. Прогноз на «Кальяри» — «Удинезе».
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    Футбол. Италия. Серия А 20 Декабря 2020 года
    Кальяри
  • Кальяри
    •  Кальяри 17:00 Удинезе Удинезе
  • Удине
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    «Кальяри»

    «Кальяри» перед этим туром делит 12 место с «Болоньей», набрав 13 очков, что на одно меньше, чем у предстоящего противника.

    «Островитяне» в рамках итальянского первенства не могут победить в последних пяти встречах, дважды проиграв в них при трех мировых результатах.

    Так в минувшем туре сардинцы на выезде расписали мировую с «Пармой» (0:0), а игровым днем ранее они уступили дома 1:3 «Интеру», прервав тем самым серию из двух ничьих.

    Календарь и таблица Серии А

    В текущем розыгрыше чемпионата Италии в домашних матчах «Кальяри» дважды добился викторий, дважды терпел фиаско и раз делил очки с оппонентом, разница мячей — 9:9.

    «Удинезе»

    «Удинезе» с 14 зачетными пунктами идет на десятой строке в турнирной таблице Серии А, уступая девятой позиции четыре балла при игре в запасе.

    «Маленькие зебры» не проигрывают в рамках чемпионата Италии на протяжении пяти встреч, сыграв за это время дважды вничью и одержав три победных результата.

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    • В минувшем туре клуб из Удине расписал мировую на своей территории с «Кротоне» (0:0), а перед этим он выиграл три встречи подряд с общим счетом 7:3. Среди них стоит выделить гостевую викторию над «Лацио» — 3:1.

    Вне родных стен в этом первенстве «Удинезе» одержал два выигрыша, раз сыграл вничью и потерпел два фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 8:7.

    В прошлом сезоне «Удинезе» дважды взял верх над «Кальяри»: 2:1 дома и 1:0 на выезде.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Удинезе» предлагают — 2.43.

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    На викторию «Кальяри» дают — 3.19, ничья оценена — в 3.44.

    Островитяне проиграли «зебрам» последние четыре проведенных поединка. Ожидаем, что на этот раз «Кальяри» прервет эту неудачную серию, минимум не уступив. Наш прогноз на эту игру — 1Х. 0

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    «Кальяри» — «Удинезе». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.68 на матч чемпионата Италии 20 декабря 2020 года. Прогноз на «Кальяри» — «Удинезе». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.68
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