«Кальяри» — «Удинезе». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.68 на матч чемпионата Италии 20 декабря 2020 года

В воскресенье, 20 декабря, в рамках 13-го тура итальянской Серии А «Кальяри» в родных стенах примет «Удинезе». Стартовый свисток будет дан в 17:00 по мск. Прогноз на «Кальяри» — «Удинезе».

«Кальяри»

«Кальяри» перед этим туром делит 12 место с «Болоньей», набрав 13 очков, что на одно меньше, чем у предстоящего противника.

«Островитяне» в рамках итальянского первенства не могут победить в последних пяти встречах, дважды проиграв в них при трех мировых результатах.

Так в минувшем туре сардинцы на выезде расписали мировую с «Пармой» (0:0), а игровым днем ранее они уступили дома 1:3 «Интеру», прервав тем самым серию из двух ничьих.

Календарь и таблица Серии А

В текущем розыгрыше чемпионата Италии в домашних матчах «Кальяри» дважды добился викторий, дважды терпел фиаско и раз делил очки с оппонентом, разница мячей — 9:9.

«Удинезе»

«Удинезе» с 14 зачетными пунктами идет на десятой строке в турнирной таблице Серии А, уступая девятой позиции четыре балла при игре в запасе.

«Маленькие зебры» не проигрывают в рамках чемпионата Италии на протяжении пяти встреч, сыграв за это время дважды вничью и одержав три победных результата.

В минувшем туре клуб из Удине расписал мировую на своей территории с «Кротоне» (0:0), а перед этим он выиграл три встречи подряд с общим счетом 7:3. Среди них стоит выделить гостевую викторию над «Лацио» — 3:1.

Вне родных стен в этом первенстве «Удинезе» одержал два выигрыша, раз сыграл вничью и потерпел два фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 8:7.

В прошлом сезоне «Удинезе» дважды взял верх над «Кальяри»: 2:1 дома и 1:0 на выезде.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Удинезе» предлагают — 2.43.

На викторию «Кальяри» дают — 3.19, ничья оценена — в 3.44.

Островитяне проиграли «зебрам» последние четыре проведенных поединка. Ожидаем, что на этот раз «Кальяри» прервет эту неудачную серию, минимум не уступив. Наш прогноз на эту игру — 1Х. 0