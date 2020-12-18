«Фатих Карагюмрюк» — «Галатасарай». Прогноз и ставка с коэффициентом 2.00 на матч чемпионата Турции 18 декабря 2020 года

В пятницу, 18 декабря, в рамках 13-го тура чемпионата Турции по футболу «Фатих Карагюмрюк» на своем поле сразится с «Галатасараем». Встреча начнется в 19:00 по мск. Прогноз на «Фатих Карагюмрюк» — «Галатасарай».

«Фатих Карагюмрюк»

«Фатих Карагюмрюк» пока неплохо проводит сезон. После 12 туров коллектив идет девятым, имея в своей копилке 17 пунктов и отстает от четвертой позиции всего на два очка.

За всю турнирную дистанцию первенства клуб из Стамбула добился четырех викторий, пять раз сыграл вничью и потерпел всего три фиаско, разница мячей составляет 20:15.

В минувшем туре чемпионата Турции «красно-черные» на выезде проиграли «Хатаяспору» со счетом 1:3, а перед этим в родных стенах одолели 2:1 «Ризеспор» и расписали мировую с «Кайсериспором» (0:0) в гостях.

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В родных стенах «Фатих Карагюмрюк» выступает очень уверенно и еще не проигрывал. Так коллектив одержал четыре победы и два раза играл вничью при разнице мячей 14:4.

«Галатасарай»

«Галатасарай» с 23 зачетными пунктами находится на второй строке в турнирной таблице чемпионата Турции, отставая от лидера на три очка, но имеют одну игру в запасе.

«Львы» в текущем первенстве семь раз уходили с поля победителями, дважды проиграли и две встречи завершили мировыми результатами, разница забитых и пропущенных составляет 19:7.

На данный момент у «желто-красных» 7-матчевая беспроигрышная серия, в которой было шесть викторий. Так последние две игры чемпионата стамбульцы выиграли крупно, поочередно разгромив 4:0 в гостях «Ризеспор» и 3:0 дома «Хатаяспор».

Вне родных стен «Галатасарай» в текущем розыгрыше Суперлиги четыре раза праздновал победы и потерпел одну неудачу, разница мячей — 10:3.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Галатасарая» предлагают — 1.86.

На викторию «Фатих Карагюмрюк» дают — 4.24, ничья оценена — в 3.95.

«Фатих Карагюмрюк» сильно проводит домашние матчи, и вполне может отобрать очки у одного из лидеров первенства. Наша ставка на эту игру — 1Х. 0