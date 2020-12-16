«Лион» — «Брест». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч чемпионата Франции 16 декабря 2020 года

«Лион» будет принимать «Брест» в 15-м туре Лиги 1 на стадионе «Люмьер». Матч пройдет 16 декабря. Начало — в 23:00 мск Прогноз на «Лион» — «Брест».

«Лион»

«Лион» на текущий момент провел в чемпионате Франции уже 14 матчей и является одним из лидеров турнира.

У «Лиона» — 29 очков, столько же у «Лилля», который занимает первое место по дополнительным показателям. «Лион» на 1 очко опережает ПСЖ, а также на 2 очка — «Марсель», у которого 2 игры в запасе.

В предыдущем туре «Лион» в важнейшей игре победил ПСЖ — на выезде со счетом 1:0.

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«Для "Лиона" эта победа стала уже пятой подряд в Лиге 1. В этих пяти играх лионцы пропустили только два гола. Беспроигрышная серия команды в чемпионате при этом насчитывает 11 матчей.

"Брест"

"Брест" после 14 туров набрал 21 очко и занимает десятое место в таблице чемпионата Франции.

Любопытно, что "Брест" — единственная команда Лиги 1, которая еще ни разу не сыграла вничью: 7 побед и 7 поражений.

В пяти последних турах "Брест" набрал неплохую форму — команда одержала четыре победы при одном поражении (от "Бордо" — 0:1) и пропустила при этом всего 3 гола.

В предыдущем туре "Брест" на своем поле выиграл у "Реймса" со счетом 2:1.

Прогноз и ставка

На победу "Лиона" букмекеры дают коэффициент 1,39, на ничью — 5,55, а на победу "Бреста" — 8,40.

В прошлом матче встреча команд в первом круге Лиги 1 завершилась вничью (2:2), а в Кубке лиги "Лион" выиграл со счетом 3:1.

Прогноз и ставка на матч — "Лион" время лидерства 45,5Б с коэффициентом 1,85. 0