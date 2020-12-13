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    Проведет ли «Барса» уверенный матч в Примере?

    «Барселона» — «Леванте». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч Ла Лиги 13 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Барселона» — «Леванте»
    Антуан Гризманн
    В 13 туре чемпионата Испании «Барселона» будет принимать «Леванте». Игра пройдет на стадионе «Камп Ноу» 13 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Барселона» — «Леванте».
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    Футбол. Испания. Примера 13 Декабря 2020 года
    Барселона
  • Барселона
    •  Барселона 23:00 Леванте Леванте
  • Валенсия
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.27
  • X
  • 6.20
  • 2
  • 9.50
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    «Барселона»

    Каталонский гранд проводит пока один из худших сезонов за несколько десятилетий. В десяти играх Примеры эта команда заработала 14 баллов и занимает сейчас девятое место в таблице.

    А в своих последних семи матчах во всех соревнованиях «Барселона» потерпела три поражения. В одном из поединков сине-гранатовые уступили «Атлетико» в Ла Лиге (0:1).

    В следующей встрече чемпионата Испании «блауграна» разгромила на «Камп Ноу» «Осасуну» (4:0). Но уже в 12-м туре команда Рональда Кумана вновь осталась без очков, проиграв «Кадису» (1:2).

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    Между неудачами в Примере «Барселона» успела прихлопнуть «Динамо» Киев (4:0) и «Ференцварош» (3:0) в Лиге чемпионов. А в дуэли за первое место в группе каталонцы всухую влетели «Ювентусу» (0:3).

    «Леванте»

    Валенсийская команда находится в зоне вылета с 11 очками на счету. Но плотность в таблице сейчас такая, что от «Барсы» этот коллектив отстает всего на 3 пункта.

    После победы в третьем туре над «Осасуной» (1:3) «Леванте» никого не обыгрывал в течение восьми матчей. Сперва клуб из Валенсии уступил «Севилье» (0:1), «Реалу» (0:2) и «Атлетику» (0:2).

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    • А в следующих пяти поединках подопечные Пако Лопеса сыграли вничью. Интересно и то, что все встречи завершились с одинаковым счетом. А началась эта комичная серия с матча против «Сельты» (1:1).

    Далее «Леванте» по разу обменялся голами с «Гранадой» (1:1), «Алавесом» (1:1), «Эльче» (1:1) и «Вальядолидом» (1:1). А в своем последнем матче «лягушки» наконец-то победили. Дома они раскатали «Хетафе» (3:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Барселоны» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.32, на ничью — 6.35, а на победу «Леванте» — 9.10.

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    Озлобленная после всех неудач «Барса» встретится с командой из красной зоны, которая до декабря не знала радости побед в течение восьми матчей.

    В текущем сезоне каталонцы растранжирили достаточно очков, но с соперниками из нижней части они играют уверенно и забивают им пачками. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Барселоны» больше 2.5 с коэффициентом 1.76. 0

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