«Барселона» — «Леванте». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч Ла Лиги 13 декабря 2020 года

В 13 туре чемпионата Испании «Барселона» будет принимать «Леванте». Игра пройдет на стадионе «Камп Ноу» 13 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Барселона» — «Леванте».

«Барселона»

Каталонский гранд проводит пока один из худших сезонов за несколько десятилетий. В десяти играх Примеры эта команда заработала 14 баллов и занимает сейчас девятое место в таблице.

А в своих последних семи матчах во всех соревнованиях «Барселона» потерпела три поражения. В одном из поединков сине-гранатовые уступили «Атлетико» в Ла Лиге (0:1).

В следующей встрече чемпионата Испании «блауграна» разгромила на «Камп Ноу» «Осасуну» (4:0). Но уже в 12-м туре команда Рональда Кумана вновь осталась без очков, проиграв «Кадису» (1:2).

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

Между неудачами в Примере «Барселона» успела прихлопнуть «Динамо» Киев (4:0) и «Ференцварош» (3:0) в Лиге чемпионов. А в дуэли за первое место в группе каталонцы всухую влетели «Ювентусу» (0:3).

«Леванте»

Валенсийская команда находится в зоне вылета с 11 очками на счету. Но плотность в таблице сейчас такая, что от «Барсы» этот коллектив отстает всего на 3 пункта.

После победы в третьем туре над «Осасуной» (1:3) «Леванте» никого не обыгрывал в течение восьми матчей. Сперва клуб из Валенсии уступил «Севилье» (0:1), «Реалу» (0:2) и «Атлетику» (0:2).

А в следующих пяти поединках подопечные Пако Лопеса сыграли вничью. Интересно и то, что все встречи завершились с одинаковым счетом. А началась эта комичная серия с матча против «Сельты» (1:1).

Далее «Леванте» по разу обменялся голами с «Гранадой» (1:1), «Алавесом» (1:1), «Эльче» (1:1) и «Вальядолидом» (1:1). А в своем последнем матче «лягушки» наконец-то победили. Дома они раскатали «Хетафе» (3:0).

Прогноз и ставка

На победу «Барселоны» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.32, на ничью — 6.35, а на победу «Леванте» — 9.10.

Озлобленная после всех неудач «Барса» встретится с командой из красной зоны, которая до декабря не знала радости побед в течение восьми матчей.

В текущем сезоне каталонцы растранжирили достаточно очков, но с соперниками из нижней части они играют уверенно и забивают им пачками. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Барселоны» больше 2.5 с коэффициентом 1.76. 0