«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 3.32) и ставки на чемпионат Англии 12 декабря

«Манчестер Юнайтед» встретится на своем поле с «Манчестер Сити» в рамках 12-го тура английской Премьер-лиги. Матч пройдет 12 декабря на «Олд Траффорд», начало — в 20:30 мск. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити».

«Манчестер Юнайтед»

Позади уже уже почти треть сезона, но чего можно ожидать от «МЮ», до сих пор не ясно. После десяти сыгранных матчей команда Оле-Гуннара Сульшера занимает в таблице АПЛ шестое место.

Между тем, победная серия «красных дьяволов» в чемпионате составляет уже четыре матча. В предыдущих двух встречах «МЮ» сдедал невероятные камбэки против «Саутгемптона» и «Вест Хэма».

Также можно отметить, что «МЮ» выиграл все пять гостевых матчей в АПЛ. А вот на «Олд Траффорд» команду штормит. Одна домашняя победа из пяти возможных — это очень скудный результат для клуба с чемпионскими амбициями.

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И да, пока что у «МЮ» лишь три забитых мяча в матчах АПЛ на своем поле.

В предстоящем матче «МЮ» атакующий потенциал тоже может заметно упасть. Игру, скорее всего, пропустят Эдинсон Кавани и Антони Марсьяль.

«Манчестер Сити»

Тем временем «Манчестер Сити» начинает разгоняться. В таблице «горожане» поднялись на седьмое место, вплотную приблизившись к топ-4. При этом у «Сити», как и у «МЮ», еще есть игра в запасе.

Надо признать, что команда Хосепа Гвардиолы с каждым матчем выглядит все лучше и лучше. И главный акцент здесь следует сделать на обороне. «Сити» очень мало пропускает — ни разу в пяти предыдущих матчах и всего лишь трижды, если учитывать последние десять игр во всех турнирах.

Именно благодаря, в первую очередь, супер надежной обороне «Ливерпуль» в прошлом сезоне стал чемпионом. По всей видимости, Гвардиола учел этот момент.

Перед дерби Манчестера «Сити» легко выиграл в АПЛ у «Бернли» и «Фулхэма», забив в общей сложности семь мячей.

И еще один важный момент: у «Манчестер Сити» наконец-то нет кадровых проблем, Гвардиола может рассчитывать на всех основных исполнителей, в том числе в обороне.

Прогноз и ставка

На «Манчестер Юнайтед» в предстоящем матче можно поставить за 4,65, ничью букмекеры предлагают за 4.25, а победу «Манчестер Сити» — за 1.81.

С тех пор, как Гвардиола перебрался в АПЛ, «Сити» абсолютно перед каждой игрой с «МЮ» забирает себе статус фаворита, причем порой явного. Но далеко не всегда дерби завершалось в пользу «Сити». Только в прошлом сезоне «Юнайтед» трижды обыграли своего соседа — дважды в рамках АПЛ и в Кубке английской лиги.

Каждый раз Сульшеру удавалось удачно подстраиваться под соперника в тактическом плане. Норвежец, скорее всего, и сейчас попробует повторить что-то подобное.

Однако надо также не забывать, что «МЮ» очень прилично трясет. Матчи против «ПСЖ» и «Лейпцига», нервные игры в АПЛ против середняков — проблем хватает. И если против «Саутгемптона» и «Вест Хэма» «красным дьяволам» удается решать эти проблемы на ходу, то в дерби с этим будет не так просто.

Ставка — победа «Манчестер Сити» с сухим счетом за 3.32. Гвардиола усугубит и без того нервную обстановку в «Манчестер Юнайтед». 0