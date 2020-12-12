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    «Манчестер Сити» нокаутирует «МЮ» в дерби?

    «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 3.32) и ставки на чемпионат Англии 12 декабря

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»
    В прошлом сезоне «МЮ» трижды выиграл у «Манчестер Сити»
    «Манчестер Юнайтед» встретится на своем поле с «Манчестер Сити» в рамках 12-го тура английской Премьер-лиги. Матч пройдет 12 декабря на «Олд Траффорд», начало — в 20:30 мск. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 12 Декабря 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.50
  • X
  • 4.25
  • 2
  • 1.77
  • Ставка!
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    «Манчестер Юнайтед»

    Позади уже уже почти треть сезона, но чего можно ожидать от «МЮ», до сих пор не ясно. После десяти сыгранных матчей команда Оле-Гуннара Сульшера занимает в таблице АПЛ шестое место.

    Между тем, победная серия «красных дьяволов» в чемпионате составляет уже четыре матча. В предыдущих двух встречах «МЮ» сдедал невероятные камбэки против «Саутгемптона» и «Вест Хэма».

    Также можно отметить, что «МЮ» выиграл все пять гостевых матчей в АПЛ. А вот на «Олд Траффорд» команду штормит. Одна домашняя победа из пяти возможных — это очень скудный результат для клуба с чемпионскими амбициями.

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    И да, пока что у «МЮ» лишь три забитых мяча в матчах АПЛ на своем поле.

    В предстоящем матче «МЮ» атакующий потенциал тоже может заметно упасть. Игру, скорее всего, пропустят Эдинсон Кавани и Антони Марсьяль.

    «Манчестер Сити»

    Тем временем «Манчестер Сити» начинает разгоняться. В таблице «горожане» поднялись на седьмое место, вплотную приблизившись к топ-4. При этом у «Сити», как и у «МЮ», еще есть игра в запасе.

    Надо признать, что команда Хосепа Гвардиолы с каждым матчем выглядит все лучше и лучше. И главный акцент здесь следует сделать на обороне. «Сити» очень мало пропускает — ни разу в пяти предыдущих матчах и всего лишь трижды, если учитывать последние десять игр во всех турнирах.

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  • 06/12/2020

    • Именно благодаря, в первую очередь, супер надежной обороне «Ливерпуль» в прошлом сезоне стал чемпионом. По всей видимости, Гвардиола учел этот момент.

    Перед дерби Манчестера «Сити» легко выиграл в АПЛ у «Бернли» и «Фулхэма», забив в общей сложности семь мячей.

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    • И еще один важный момент: у «Манчестер Сити» наконец-то нет кадровых проблем, Гвардиола может рассчитывать на всех основных исполнителей, в том числе в обороне.

    Прогноз и ставка

    На «Манчестер Юнайтед» в предстоящем матче можно поставить за 4,65, ничью букмекеры предлагают за 4.25, а победу «Манчестер Сити» — за 1.81.

    С тех пор, как Гвардиола перебрался в АПЛ, «Сити» абсолютно перед каждой игрой с «МЮ» забирает себе статус фаворита, причем порой явного. Но далеко не всегда дерби завершалось в пользу «Сити». Только в прошлом сезоне «Юнайтед» трижды обыграли своего соседа — дважды в рамках АПЛ и в Кубке английской лиги.

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    Каждый раз Сульшеру удавалось удачно подстраиваться под соперника в тактическом плане. Норвежец, скорее всего, и сейчас попробует повторить что-то подобное.

    Однако надо также не забывать, что «МЮ» очень прилично трясет. Матчи против «ПСЖ» и «Лейпцига», нервные игры в АПЛ против середняков — проблем хватает. И если против «Саутгемптона» и «Вест Хэма» «красным дьяволам» удается решать эти проблемы на ходу, то в дерби с этим будет не так просто.

    Ставка — победа «Манчестер Сити» с сухим счетом за 3.32. Гвардиола усугубит и без того нервную обстановку в «Манчестер Юнайтед». 0

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    «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 3.32) и ставки на чемпионат Англии 12 декабря. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.32
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