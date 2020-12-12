«РБ Лейпциг» — «Вердер». Прогноз (к. 2.37) и ставки на матч Бундеслиги 12 декабря 2020 года

В 11 туре чемпионата Германии «РБ Лейпциг» будет принимать «Вердер». Игра пройдет на «Ред Булл Арена» 12 декабря. Начало встречи — в 17:30 мск. Прогноз на «РБ Лейпциг» — «Вердер».

«РБ Лейпциг»

«Лейпциг» занимает третье место, отставая от «Баварии» на два очка. И это очень солидно, учитывая, что у Юлиана Нагельсманна нет таких кадровых возможностей для ротации, как у Флика в Мюнхене.

В конце октября «Лейпциг» уступил в гостях менхенгладбахской «Боруссии», но после этого началась новая беспроигрышная серия, которая на данный момент составляет четыре матча.

В прошлом туре у чемпиона Германии был шанс оторваться от «Быков», но те не позволили это сделать, сыграв вничью 3:3, хотя и вовсе выигрывали 3:2 до 75-й минуты.

Все прогнозы на Бундеслигу

Нынешняя неделя отметилась еще большим успехом, ведь команда победила «Манчестер Юнайтед» (3:2) дома, благодаря чему вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Вердер»

«Вердер» не выигрывает в семи матчах в Бундеслиге, хотя после поражения в первом туре последовали две победы и пять ничьих.

Все пять ничейных результатов завершились с одинаковым счетом — 1:1.

Однако в двух предыдущих поединках «Музыканты» потерпели два поражения. Их обидчиками выступили «Вольфсбург» (3:5) и «Штутгарт» (1:2).

Набрав 11 очков, «Вердер» располагается на 13-й позиции в турнирной таблице Бундеслиги. У бременцев 14 голов забито и 17 пропущено.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,36.

Успех гостей оценивается в 8,50, тогда как ничья — в 5,00.

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,37. 0