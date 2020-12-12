«РБ Лейпциг» — «Вердер». Прогноз (к. 2.37) и ставки на матч Бундеслиги 12 декабря 2020 года

«РБ Лейпциг»
«Лейпциг» занимает третье место, отставая от «Баварии» на два очка. И это очень солидно, учитывая, что у Юлиана Нагельсманна нет таких кадровых возможностей для ротации, как у Флика в Мюнхене.
В конце октября «Лейпциг» уступил в гостях менхенгладбахской «Боруссии», но после этого началась новая беспроигрышная серия, которая на данный момент составляет четыре матча.
В прошлом туре у чемпиона Германии был шанс оторваться от «Быков», но те не позволили это сделать, сыграв вничью 3:3, хотя и вовсе выигрывали 3:2 до 75-й минуты.
Нынешняя неделя отметилась еще большим успехом, ведь команда победила «Манчестер Юнайтед» (3:2) дома, благодаря чему вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Вердер»
«Вердер» не выигрывает в семи матчах в Бундеслиге, хотя после поражения в первом туре последовали две победы и пять ничьих.
Все пять ничейных результатов завершились с одинаковым счетом — 1:1.
Однако в двух предыдущих поединках «Музыканты» потерпели два поражения. Их обидчиками выступили «Вольфсбург» (3:5) и «Штутгарт» (1:2).
Набрав 11 очков, «Вердер» располагается на 13-й позиции в турнирной таблице Бундеслиги. У бременцев 14 голов забито и 17 пропущено.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,36.
Успех гостей оценивается в 8,50, тогда как ничья — в 5,00.
Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,37. 0