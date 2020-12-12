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    Сможет ли «Колос» отобрать очки у «Динамо»?

    «Динамо» К — «Колос». Прогноз (к. 2.19) и ставки на чемпионат Украины 12 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» К — «Колос»
    «Динамо» Киев
    Киевское «Динамо» сыграет с «Колосом» в рамках 13-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 12 декабря в Киеве, начало — в 18:00 мск. Прогноз на «Динамо» К — «Колос».

    «Динамо»

    Свою главную победу на этой неделе киевляне уже одержали. «Динамо» выиграло важнейший матч против «Ференцвароша» (1:0) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов, благодаря чему попало в плей-офф Лиги Европы.

    Не самая убедительная игра в исполнении «Динамо», но самого главного — результата — команда Мирчи Луческу добилась. Причем уже не в первый раз в этом сезоне.

    В чемпионате Украины «Динамо» после 12-ти туров занимает первое место, опережая донецкий «Шахтер» на три очка.

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    После поражения от «Шахтера» в начале ноября киевляне выиграли три матча кряду, в которых пропустили лишь один мяч. Учитывая постоянные кадровые проблемы, «Динамо» очень солидно проводит первую половину сезона.

    «Колос»

    Команда из Ковалевки набрала в 12-ти турах 17 очков и прямо сейчас занимает шестое место.

    Для команды, о которой еще пару лет назад никто не слышал, результат просто феноменальный. Такими темпами «Колос» и в этом сезоне будет бороться за путевку в Лигу Европы.

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    • Правда, сейчас в игре команды наблюдается небольшой спад. В пяти предыдущих турах «Колос» одержал только одну победу. С другой стороны, перед встречей в Киеве команда Руслана Костышина сыграла вничью с «Десной» и «Александрией», которые регулярно отбирают очки у «Динамо» и «Шахтера».

    «Колос» не смог забить только в двух матчах текущего чемпионата Украины.

    Прогноз и ставка

    По мнению букмекеров, в этом матче все очевидно — «Динамо» выиграет. На победу киевлян можно поставить за 1.23, ничью предлагают за 5.85, а победу «Колоса» — за 11.75.

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    На самом деле, все не так просто. Во-первых, «Колос» уверенно обыграл «Динамо» в последнем туре прошлого чемпионата, едва закрыв перед киевским клубом дорогу в Лигу чемпионов. А во-вторых — команда Луческу будет после сложнейшей игры с «Ференцварошем».

    Так что у «Колоса» есть шанс снова удивить местного гранда.

    Ставка — обе команды забьют за 2.19.

    Или ставка на обе команды забьют + общий тотал матча больше 2,5 за 2.63. 0

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