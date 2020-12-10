«Спарта» Прага — «Милан». Прогноз (к. 2.28) и ставки на Лигу Европы 10 декабря 2020 года

Пражская «Спарта» сыграет на своем поле с «Миланом» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 10 декабря в Праге, начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Спарта» Прага — «Милан».

«Спарта»

Пражский клуб на прошлой неделе потерял шансы на выход в плей-офф турнира. Последнюю возможность побороться за второе место в группе «Спарта» упустила в гостевой игре с «Лиллем», потерпев поражение со счетом 1:2.

В пяти предыдущих матчах «Спарта» набрала всего лишь шесть очков. И что интересно, пражане дважды выиграли у шотландского «Селтика» со счетом 4:1.

В остальных же матчах (дважды против «Лилля» и в гостях у «Милана») «Спарта» проиграла с общим счетом 2:9.

«Славия» в последних девяти матчах во всех турнирах потерпела шесть поражений.

«Милан»

Тем временем «Милан» уже обеспечил себе участие в 1/16 финала плей-офф. На данный момент «россонери» занимают второе место в группе, отставая от «Лилля» на одно очко.

На прошлой неделе «Милан» одержал зрелищную победу над «Селтиком». Команда Стефано Пиоли уже в начале первого тайма пропустила два мяча, но в ответ забила в два раза больше.

В текущем розыгрыше Лиги Европы у «Милана» был лишь один неудачный матч — домашний против «Лилля», завершившийся неприятным поражением со счетом 0:3.

Календарь и таблица Лиги Европы

Любопытно, что до этого случая легендарный клуб последний раз проигрывал в начале марта.

«Милан» забил 14 мячей в последних шести матчах.

Прогноз и ставка

На «Спарту» в предстоящем матче можно поставить за 5.50, ничью букмекеры предлагают за 4.50, а победу «Милана» — за 1.61.

Превосходство «Милана» даже не обсуждается. «Спарте» до сих пор удались матчи только против «Селтика», абсолютно худшей командой группы. В остальных играх чехи смотрелись кое-как.

«Милан» наверняка приложит максимум усилий со своей стороны, чтобы выйти на первое место. Другой вопрос, потеряет ли «Лилль» очки в игре против «Селтика», но «россонери», в любом случае, будут играть на победу.

И наверняка «Милан» снова покажет результативную игру. С этим у команды Пиоли полный порядок даже без Златана Ибрагимовича, который продолжает восстанавливаться после травмы.

Ставка — тотал «Милана» больше 2,0 за 2.06.

А также ставка на голы «Милана» в обоих таймах за 2.28. 0