ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ювентус» сокрушил «Барселону»Роналду уложил на лопатки Месси «Зенит» — «Боруссия»ЛЧ. «Зенит» проиграл «Боруссии», «Краснодар» сыграл вничью с «Челси» Уле Гуннар Сульшер и Юлиан НагельсманнУ подножья горы. Сульшеру предстоит доказать, способен ли он вернуть клуб на вершину
  • 21:59
    • Нойер, Мюллер и Дуглас Коста выйдут в старте «Баварии» против «Локо»
  • 22:53
    • «Ливерпуль» упустил победу над «Митьюлландом» в Дании
  • 22:52
    • «Аталанта» вырвала победу у «Аякса» и вышла в плей-офф Лиги чемпионов
  • 22:49
    • ПСЖ разгромил «Башакшехир» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
  • 22:25
    • «Олимпиакос» и «Порту» огласили составы
  • 22:24
    • Де Брейне и Стерлинг начнут матч против «Марселя» на замене
  • 22:16
    • Лукаку и Мартинес сыграют против «Шахтера» со стартовых минут
    Все новости спорта

    «Милан» крупно выиграет у «Спарты» в Праге?

    «Спарта» Прага — «Милан». Прогноз (к. 2.28) и ставки на Лигу Европы 10 декабря 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Милан Прогнозы на Спарта Прогнозы на футбол Италии Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Спарта» Прага — «Милан»
    «Милан» забил 14 мячей в последних шести матчах
    Пражская «Спарта» сыграет на своем поле с «Миланом» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 10 декабря в Праге, начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Спарта» Прага — «Милан».

    «Спарта»

    Пражский клуб на прошлой неделе потерял шансы на выход в плей-офф турнира. Последнюю возможность побороться за второе место в группе «Спарта» упустила в гостевой игре с «Лиллем», потерпев поражение со счетом 1:2.

    В пяти предыдущих матчах «Спарта» набрала всего лишь шесть очков. И что интересно, пражане дважды выиграли у шотландского «Селтика» со счетом 4:1.

    В остальных же матчах (дважды против «Лилля» и в гостях у «Милана») «Спарта» проиграла с общим счетом 2:9.

  • 18 участников плей-офф, судьба «Наполи» и боль ЦСКА
  • Расклады в Лиге Европы перед заключительным туром группового этапа
  • 04/12/2020

    • «Славия» в последних девяти матчах во всех турнирах потерпела шесть поражений.

    «Милан»

    Тем временем «Милан» уже обеспечил себе участие в 1/16 финала плей-офф. На данный момент «россонери» занимают второе место в группе, отставая от «Лилля» на одно очко.

    На прошлой неделе «Милан» одержал зрелищную победу над «Селтиком». Команда Стефано Пиоли уже в начале первого тайма пропустила два мяча, но в ответ забила в два раза больше.

    В текущем розыгрыше Лиги Европы у «Милана» был лишь один неудачный матч — домашний против «Лилля», завершившийся неприятным поражением со счетом 0:3.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Любопытно, что до этого случая легендарный клуб последний раз проигрывал в начале марта.

    «Милан» забил 14 мячей в последних шести матчах.

    Прогноз и ставка

    На «Спарту» в предстоящем матче можно поставить за 5.50, ничью букмекеры предлагают за 4.50, а победу «Милана» — за 1.61.

    50 000ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet

    Превосходство «Милана» даже не обсуждается. «Спарте» до сих пор удались матчи только против «Селтика», абсолютно худшей командой группы. В остальных играх чехи смотрелись кое-как.

    «Милан» наверняка приложит максимум усилий со своей стороны, чтобы выйти на первое место. Другой вопрос, потеряет ли «Лилль» очки в игре против «Селтика», но «россонери», в любом случае, будут играть на победу.

    И наверняка «Милан» снова покажет результативную игру. С этим у команды Пиоли полный порядок даже без Златана Ибрагимовича, который продолжает восстанавливаться после травмы.

    Ставка — тотал «Милана» больше 2,0 за 2.06.

    А также ставка на голы «Милана» в обоих таймах за 2.28. 0

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Амур — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Авангард — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч СКА — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Янг Бойз — ЧФР Клуж
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.85
  • Прогноз на матч Наполи — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.66
  • Прогноз на матч Дандолк — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.59
  • Прогноз на матч Хапоэль Б-Ш — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.62
  • Прогноз на матч Рапид — Мольде
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.60
  • Прогноз на матч Стандард — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.50
  • Прогноз на матч ПСВ — Омония
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.93
  • Прогноз на матч Риека — АЗ Алкмар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.07
  • Прогноз на матч Лех — Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.90
  • Прогноз на матч ЦСКА София — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.70
  • Прогноз на матч ПАОК — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    ЧМ-2022 по футболу
  • Жеребьёвка отбора к ЧМ-2022 по футболу
    • 20:52 07/12/2020     «Реал»
  • Судьба «Реала», интрига группы Н, призрачная надежда «Локомотива»
    • 03:05 03/12/2020     ЦСКА — «Вольфсберг»
  • Позор становится привычным. ЦСКА проиграл австрийскому середняку и вылетел из еврокубков
    • 02:36 04/12/2020
    «Спарта» Прага — «Милан». Прогноз (к. 2.28) и ставки на Лигу Европы 10 декабря 2020 года. Прогноз на «Спарта» Прага — «Милан». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.06
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • $100
  • Супер-бонус
    новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры