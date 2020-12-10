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    Станут ли лидеры группы C напрягаться в очной встрече?

    «Байер» — «Славия» Прага. Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч Лиги Европы 10 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Байер» — «Славия» Прага
    Джонатан Та
    В шестом туре группового этапа Лиги Европы «Байер» будет принимать «Славию». Игра пройдет на «Бай-Арене» 10 декабря. Начало встречи — в 20:55 мск. Прогноз на «Байер» — «Славия» Прага.
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    Футбол. Лига Европы. Группа C 10 Декабря 2020 года
    Байер
  • Леверкузен
    •  Байер 20:55 Славия П Славия П
  • Прага
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.60
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 5.00
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    «Байер»

    За 5 туров группового раунда Лиги Европы немецкая команда из Леверкузена заработала 12 очков. В квартете C она идет второй с 12 баллами на счету и отстает от «Славии» по итогам личной встречи.

    Стартовал в ЛЕ «Байер» с яркого представления на своем поле. В первом туре «аптекари» раскатали «Ниццу» (6:2). А затем была выездная игра со «Славией», в которой немецкий клуб потерпел поражение (0:1).

    Но продвинуться вверх в таблице подопечным Питера Боса удалось благодаря двум крупным победам над «Хапоэль» Б-Ш (4:2; 4:1). А в пятом туре «фармацевты» одержали верх над «Ниццей» (3:2).

    Календарь и таблица Лиги Европы

    В Бундеслиге «Байер» поднялся на второе место с 22 баллам. От «Баварии» он отстает на 1 очко. На прошлых выходных «львы» в Гельзенкирхене раскатали «Шальке» (3:0).

    «Славия»

    Чешский коллектив из Праги возглавил турнирную таблицу группы C, набрав 12 очков. Уже давно эта команда обеспечила себе путевку в раунд на вылет.

    Свой путь в Лиге Европы «Славия» начала с поражения. В гостевом поединке «лоскутные» проиграли «Хапоэль» Б-Ш (1:3). Но затем на своем поле чешский клуб одолел «Байер» (1:0).

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    • Победами красно-белых завершились и стыковые матчи с «Ниццей» (3:2; 3:1), а в пятом туре подопечные Йиндржиха Трпишовского разгромили «Хапоэль» Б-Ш (3:0).

    В чемпионате Чехии «Славия» является лидером с 26 очками на счету. От преследователей команда оторвалась на 5 баллов. В минувшее воскресенье коллектив Трпишовского разгромил «Спарту» Прага (3:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Байера» в игре 6-го тура группового раунда Лиги Европы букмекеры предлагают поставить за 1.66. Ничья оценивается в 4.30, а победа «Славии» — в 5.30.

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    В последнем поединке лидеров развернется спор за первое место в группе. На «Бай-Арене» хозяева захотят поквитаться с командой, которая нанесла им единственное поражение.

    Но и «Славия» способна ответить. От матча сильнейших в квартете C хотелось бы увидеть открытый футбол с забитыми голами. Наши прогноз и ставка — обе команды забьют с коэффициентом 1.64. 0

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    «Байер» — «Славия» Прага. Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч Лиги Европы 10 декабря 2020 года. Прогноз на «Байер» — «Славия» Прага. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.64
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