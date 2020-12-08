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    На «Олимпико» «Брюгге» повоюет с «Лацио» за плей-офф

    «Лацио» — «Брюгге». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Лиги чемпионов 8 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Лацио» — «Брюгге»
    Чиро Иммобиле
    В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов «Лацио» будет принимать «Брюгге». Игра пройдет на стадионе «Олимпико» 8 декабря. Начало встречи — в 20:55 мск. Прогноз на «Лацио» — «Брюгге».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа F 08 Декабря 2020 года
    Лацио
  • Рим
    •  Лацио 20:55 Брюгге Брюгге
  • Брюгге
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.70
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 4.70
  • Ставка!
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    «Лацио»

    На данный момент в группе F римская команда находится на втором месте. За 5 туров она заработала 9 очков. От лидеров итальянцы отстали на 1 балл, а «Брюгге» опередили на 2 пункта.

    Старт Лиги чемпионов получился для «Лацио» удачным. На своем поле «орлята» раскатали «Боруссию» Д (3:1). После этого была гостевая ничья с «Брюгге» (1:1).

    Неплохо справилась команда Симоне Индзаги и с «Зенитом» в стыковых матчах. В первом соперники расписали мировую (1:1), а во втором римляне взяли верх (3:1). В пятом туре итальянский клуб скатал ничейку с «Боруссией» Д (1:1).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В чемпионате страны «Лацио» подвинулся на седьмое место. За 10 матчей он заработал 17 очков. В минувшие выходные «орлята» в гостях обыграли «Специю» (2:1).

    «Брюгге»

    Бельгийская команда из одноименного города находится сейчас на третьем месте в группе. С этой позиции ее никто не сдвинет, а вот за второе место можно побороться с «Лацио».

    Свою еврокубковую кампанию «Брюгге» начал с победы над «Зенитом» в Санкт-Петербурге (2:1), а во втором туре черно-синие на своем поле расписали мировую с «Лацио» (1:1).

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    • Провалили подопечные Филиппа Клемана две стыковые встречи с «Боруссией», в ходе которых они проиграли с одинаковым счетом (0:3). А в пятом туре Лиги чемпионов бельгийцы разгромили «Зенит» (3:0).

    Неплохо «Брюгге» выглядит в домашнем первенстве. За 15 туров этот клуб набрал 30 очков и занял второе место. Разрыв между лидером составляет 1 балл. В последнем матче чемпионата коллектив Клемана обыграл «Синт-Трейден» (1:0).

    Прогноз и ставка

    Победа «Лацио» в игре 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов оценивается в 1.77, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.04, а на победу «Брюгге» — 4.72.

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    Обе команды неплохо проявили себя в ходе всей групповой стадии, но между собой они пока не выявили сильнейшего. В очной битве дерзкий «Брюгге» будет пытаться сдвинуть «Лацио» со второго места, но сами римляне также понимают всю опасность.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют с коэффициентом 1.70. 0

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