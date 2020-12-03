АЗ Алкмар — «Наполи». Прогноз (к. 1.89) и ставки на Лигу Европы 3 декабря 2020 года

Голландский АЗ встретится на своем поле с «Наполи» в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 3 декабря в Алкмаре, начало — в 23:00 мск. Прогноз на АЗ Алкмар — «Наполи».

АЗ

Голландский клуб после четырех туров занимает третье место в группе. При этом АЗ отстает от «Реал Сосьедада», который идет вторым, лишь по дополнительным показателям.

На прошлой неделе АЗ сыграл вничью с «Реал Сосьедадом» на своем поле — 0:0. Для голландцев это очень приличный результат, учитывая, что баски в этом сезоне решили замахнуться на победу в Ла Лиге.

Остальные очки АЗ набрал в гостевой игре с «Наполи» и в домашней встречей с «Риекой». Особенно неожиданной стала победа в Неаполе.

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АЗ потерпел лишь одно поражение в последних 13-ти матчах.

«Наполи»

Тем временем «Наполи» после поражения от АЗ в стартовом туре одержал три победы кряду. Благодаря этому команда Дженнаро Гаттузо вышла на первое место в группе.

После важной гостевой победы над «Реал Сосьедадом» неаполитанцы дважды выиграли у «Риеки».

На прошлой неделе, помимо успешного матча с хорватами, у «Наполи» также была важная встреча с «Ромой» в чемпионате Италии. Неаполитанцы выиграли у римлян со счетом 4:0, еще раз подтвердив, что находятся в шикарной форме.

«Наполи» ранее в этом сезоне выиграл все гостевые матчи.

Прогноз и ставка

На победу АЗ можно поставить за 4.40, ничью в предстоящем матче букмекеры предлагают за 4.05, а победу «Наполи» — за 1.89.

«Наполи» в этой игре будет достаточно даже ничейного результата, но вряд ли гости выйдут играть с этой мыслью. Команда Гаттузо все время заряжена на победу, это хорошо заметно почти в каждом матче.

Ставка — победа «Наполи» за 1.89. Неаполитанский клуб едет в Алкмар за реваншем.

Или ставка на индивидуальный тотал «Наполи» за 1.79. 0