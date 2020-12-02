«Манчестер Юнайтед» — ПСЖ. Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч футбольной ЛЧ 2 декабря 2020 года

«Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» занимает первое место в турнирной таблице группы H, имея на своем счету 9 очков.
Подопечные Уле Гуннара Сульшера одолели «Пари Сен-Жермен» (2:1), разгромили «РБ Лейпциг» (5:0), а также обменялись победами с «Истанбул Башакшехир» (1:2 и 4:1).
В английской Премьер-лиги дела у «красных дьяволов» идут не так хорошо, ведь они расположились на восьмой строчке с 16 набранными очками в девяти турах.
При этом манкунианцы выиграли три предыдущих матча, оказавшись сильнее «Эвертона» (3:1), «Вест Бромвича» (1:0) и «Саутгемптона» (3:2).
Все прогнозы на Лигу чемпионов
У «Манчестер Юнайтед» после травм восстанавливаются Фил Джонс, Аксель Туанзебе, Люк Шоу, Эрик Байи, Давид Де Хеа, Джесси Лингард, Скотт Мактоминей, Антони Марсьяль и Поль Погба.
«Пари Сен-Жермен»
«Пари Сен-Жермен» идет вторым в турнирной таблице группы H с 6 набранными очками.
Парижане уступили «Манчестер Юнайтед» (1:2), выиграли у «Истанбул Башакшехир» (2:0), а также обменялись победами с «РБ Лейпциг» (1:2 и 1:0).
Во французской Лиге 1, где сыграно 12 туров, подопечные Томаса Тухеля удерживают лидерство, хотя в двух предыдущих турах они проиграли «Монако» (2:3) и разошлись миром с «Бордо» (2:2).
Среди травмированных у парижан значатся Хуан Бернат, Юлиан Дракслер, Маркиньос и Тило Керер.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое преимущество гостям: победа «Пари Сен-Жермен» — 2.50, победа «Манчестер Юнайтед» — 2.80, ничья — 3.60.
Исходя из турнирного положения, очки сейчас нужнее парижанам, которые при неудачном стечении обстоятельств могут пропустить вперед «РБ Лейпциг» и остаться за бортом Лиги чемпионов.
Конечно, на «Олд Траффорд» им придется несладко, тем более что они проиграли «Юнайтед» на «Парк де Пренс». И все же состав команды Томаса Тухеля позволяет ей претендовать на победу в Англии.
«Красные дьяволы» — далеко не самая стабильная команда в Европе, да и череда травм не позволяет ей обрести хотя бы какую-то стабильность. Наш прогноз и ставка — «победа "Пари Сен-Жермен" с форой 0» за 1.82.
Также пробуем ставку на пенальти за 2.40. Высокий класс атакующих игроков почти наверняка поспособствует назначению 11-метрового в одном из эпизодов. 0