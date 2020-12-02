«Манчестер Юнайтед» — ПСЖ. Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч футбольной ЛЧ 2 декабря 2020 года

В среду, 2 декабря, «Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Пари Сен-Жермен» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы H, которая пройдет на «Олд Траффорд», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — ПСЖ.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» занимает первое место в турнирной таблице группы H, имея на своем счету 9 очков.

Подопечные Уле Гуннара Сульшера одолели «Пари Сен-Жермен» (2:1), разгромили «РБ Лейпциг» (5:0), а также обменялись победами с «Истанбул Башакшехир» (1:2 и 4:1).

В английской Премьер-лиги дела у «красных дьяволов» идут не так хорошо, ведь они расположились на восьмой строчке с 16 набранными очками в девяти турах.

При этом манкунианцы выиграли три предыдущих матча, оказавшись сильнее «Эвертона» (3:1), «Вест Бромвича» (1:0) и «Саутгемптона» (3:2).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

У «Манчестер Юнайтед» после травм восстанавливаются Фил Джонс, Аксель Туанзебе, Люк Шоу, Эрик Байи, Давид Де Хеа, Джесси Лингард, Скотт Мактоминей, Антони Марсьяль и Поль Погба.

«Пари Сен-Жермен»

«Пари Сен-Жермен» идет вторым в турнирной таблице группы H с 6 набранными очками.

Парижане уступили «Манчестер Юнайтед» (1:2), выиграли у «Истанбул Башакшехир» (2:0), а также обменялись победами с «РБ Лейпциг» (1:2 и 1:0).

Во французской Лиге 1, где сыграно 12 туров, подопечные Томаса Тухеля удерживают лидерство, хотя в двух предыдущих турах они проиграли «Монако» (2:3) и разошлись миром с «Бордо» (2:2).

Среди травмированных у парижан значатся Хуан Бернат, Юлиан Дракслер, Маркиньос и Тило Керер.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое преимущество гостям: победа «Пари Сен-Жермен» — 2.50, победа «Манчестер Юнайтед» — 2.80, ничья — 3.60.

Исходя из турнирного положения, очки сейчас нужнее парижанам, которые при неудачном стечении обстоятельств могут пропустить вперед «РБ Лейпциг» и остаться за бортом Лиги чемпионов.

Конечно, на «Олд Траффорд» им придется несладко, тем более что они проиграли «Юнайтед» на «Парк де Пренс». И все же состав команды Томаса Тухеля позволяет ей претендовать на победу в Англии.

«Красные дьяволы» — далеко не самая стабильная команда в Европе, да и череда травм не позволяет ей обрести хотя бы какую-то стабильность. Наш прогноз и ставка — «победа "Пари Сен-Жермен" с форой 0» за 1.82.

Также пробуем ставку на пенальти за 2.40. Высокий класс атакующих игроков почти наверняка поспособствует назначению 11-метрового в одном из эпизодов. 0