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    Справится ли «Монако» с упертым «Нимом»?

    «Монако» — «Ним». Прогноз (к. 2.00) и ставки на чемпионат Франции 29 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Монако» — «Ним»
    «Монако»в этом сезоне еще ни разу не проигрывал на своем поле
    «Монако» встретится на своем поле с «Нимом» в рамках 12-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 29 ноября, начало — в 17:00 мск. Прогноз на «Монако» — «Ним».
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    Футбол. Франция. Лига 1 29 Ноября 2020 года
    Монако
  • Монако
    •  Монако 17:00 Ним Ним
  • Франция. Лига 1
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.32
  • X
  • 5.60
  • 2
  • 8.50
  • Ставка!
    •

    «Монако»

    «Монако» в предыдущем туре одержал шикарную победу над «Пари Сен-Жермен». Команда Роберта Ковача проигрывала после первого тайма 0:2, но в итоге совершила невероятный камбэк, забив действующему чемпиону три мяча.

    Серия побед «Монако» составляет три матча. Перед встречей с «ПСЖ» монегаски выиграли у «Бордо» и «Ниццы».

    Стоит также отметить, что «Монако» в текущем сезоне еще ни разу не проигрывал на своем поле. В шести домашних матчах у команды с Лазурного берега четыре победы и две ничьи.

    Полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит предстоящий матч. Российский футболист продолжает восстанавливаться после травмы.

    «Ним»

    Тем временем «Ним» в прошлом туре прервал серию из четырех поражений, выиграв на выезде у «Реймса» со счетом 1:0.

    Интересно, что в пяти гостевых матчах «Ним» набрал семь очков. Как ни странно, но дома команда Жерома Арпинона играет хуже.

    Ранее «Ниму» удалось также набрать очки на поле «Лиона» (0:0) и «Монпелье» (1:0).

    В пяти выездных матчах «Ним» пропустил всего лишь четыре мяча.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются, что предстоящий матч завершится победой «Монако», на которую можно поставить за 1.33. Ничью предлагают за 5.85, а победу «Нима» — за 8.60.

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    «Ним» в таком матче точно нечего терять, поэтому можно легко предположить, что бодрый, но при этом не очень аккуратный «Монако» тоже не сможет оставить свои ворота на замке.

    Немного смущает и заниженный коэффициент на «Монако», что связано, по всей видимости, с недавней победой над «ПСЖ».

    Ставка — обе команды забьют + общий тотал матча больше 2,5 за 2.00.

    Или еще проще — ставка на гол «Нима» за 1.63. 0

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    «Монако» — «Ним». Прогноз (к. 2.00) и ставки на чемпионат Франции 29 ноября 2020 года. Прогноз на «Монако» — «Ним». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.00
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