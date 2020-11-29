«Монако» — «Ним». Прогноз (к. 2.00) и ставки на чемпионат Франции 29 ноября 2020 года

«Монако» встретится на своем поле с «Нимом» в рамках 12-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 29 ноября, начало — в 17:00 мск. Прогноз на «Монако» — «Ним».

«Монако»

«Монако» в предыдущем туре одержал шикарную победу над «Пари Сен-Жермен». Команда Роберта Ковача проигрывала после первого тайма 0:2, но в итоге совершила невероятный камбэк, забив действующему чемпиону три мяча.

Серия побед «Монако» составляет три матча. Перед встречей с «ПСЖ» монегаски выиграли у «Бордо» и «Ниццы».

Стоит также отметить, что «Монако» в текущем сезоне еще ни разу не проигрывал на своем поле. В шести домашних матчах у команды с Лазурного берега четыре победы и две ничьи.

Полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит предстоящий матч. Российский футболист продолжает восстанавливаться после травмы.

«Ним»

Тем временем «Ним» в прошлом туре прервал серию из четырех поражений, выиграв на выезде у «Реймса» со счетом 1:0.

Интересно, что в пяти гостевых матчах «Ним» набрал семь очков. Как ни странно, но дома команда Жерома Арпинона играет хуже.

Ранее «Ниму» удалось также набрать очки на поле «Лиона» (0:0) и «Монпелье» (1:0).

В пяти выездных матчах «Ним» пропустил всего лишь четыре мяча.

Прогноз и ставка

Букмекеры не сомневаются, что предстоящий матч завершится победой «Монако», на которую можно поставить за 1.33. Ничью предлагают за 5.85, а победу «Нима» — за 8.60.

«Ним» в таком матче точно нечего терять, поэтому можно легко предположить, что бодрый, но при этом не очень аккуратный «Монако» тоже не сможет оставить свои ворота на замке.

Немного смущает и заниженный коэффициент на «Монако», что связано, по всей видимости, с недавней победой над «ПСЖ».

Ставка — обе команды забьют + общий тотал матча больше 2,5 за 2.00.

Или еще проще — ставка на гол «Нима» за 1.63. 0