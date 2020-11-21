«Монако» — ПСЖ: счет 3:1, обзор голов

В 11 туре Лиги 1вырвал победу у, проигрывая после первого тайма 0:2.

Киллиан Мбаппе в первом тайме мог сделать хэт-трик, но все обошлось дублем. На 25 минуте игрок вышел 1 на 1 с вратарем, пробив в другой от вратаря угол. Позже он реализовал пенальти.

Далее арбитр отменил гол Мойзе Кина, а следом и хэт-трик Мбаппе. Во всех случаях сработал VAR.

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Во втором тайме за дело взялся Кевин Фолланд. На 52 минуте футболист остался один перед воротами соперника и расстрелял в упор вратаря. На 66 минуте форвард подкараулил момент, когда Бен-Йеддер не смог сразу переиграть вратаря — мяч отскочил к Фолланду и тот вкатил снаряд в пустые ворота.

Футбол. Франция. Лига 1 Монако — ПСЖ 3:2 Голы: 0:1 Килиан Мбаппе (25'), 0:2 Килиан Мбаппе (пенальти) (37'), 1:2 Кевин Фолланд (52'), 2:2 Кевин Фолланд (65'), 3:2 Сеск Фабрегас (пенальти) (84') Монако: Вито Манноне, Фоде Балло (Кайо, 46'), Аксель Дисаси, Бенуа Бадьяшиль, Крислен Матсима, Орельен Чуаэми (Флорентину Луиш, 90'), Желсон Мартинш (Элиот Матазо, 90'), Юссуф Фофана, Софьян Диоп (Стеван Йоветич, 90'), Виллем Геббельс (Сеск Фабрегас, 46'), Кевин Фолланд ПСЖ: Кейлор Навас, Преснел Кимпембе, Лейвин Курзава (Mitchel Bakker, 68'), Абду Диалло, Колин Дагба, Анхель Ди Мария (Неймар, 60'), Рафинья (Алессандро Флоренци, 85'), Перейра Данилу (Леандро Даниэль Паредес, 68'), Пабло Сарабия, Килиан Мбаппе (Kays Ruiz-Atil, 68'), Мойзе Кин Предупреждения: Перейра Данилу (20'), Юссуф Фофана (35'), Kays Ruiz-Atil (80'), Сеск Фабрегас (87'), Преснел Кимпембе (88') Удаление: Абду Диалло (84')

Абду Диалло на 84 минуте сфолил в своей штрафной, заработав красную карточку. Сеск Фабрегас стандарт реализовал.

«Монако» отстает от ПСЖ на 4 пункта, занимая второе место (20 очков). ПСЖ пока что остается лидером Лиги 1. 0