ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Златан ИбрагимовичЧемпионство под угрозой. Не отступит ли «Юве» перед натиском «Милана» и «Интера»
  • 00:52
    • Фабрегас принес «Монако» победу над ПСЖ
  • 00:48
    • «Осасуна» и «Уэска» ничьей открыли 10 тур Примеры
  • 00:32
    • Медведев обыграл Шварцмана и закончил групповой этап Итогового турнира ATP
  • 22:54
    • «Бордо» минимально выиграл у «Ренна»
  • 21:53
    • «Витязь» разгромил «Северсталь»
    Все новости спорта

    Фабрегас принес «Монако» победу над ПСЖ

    «Монако» — ПСЖ: счет 3:1, обзор голов

    Футбол Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Монако Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 11 туре Лиги 1 «Монако» вырвал победу у ПСЖ, проигрывая после первого тайма 0:2.

    Кевин Фолланд
    Кевин Фолланд

    Киллиан Мбаппе в первом тайме мог сделать хэт-трик, но все обошлось дублем. На 25 минуте игрок вышел 1 на 1 с вратарем, пробив в другой от вратаря угол. Позже он реализовал пенальти.

    Далее арбитр отменил гол Мойзе Кина, а следом и хэт-трик Мбаппе. Во всех случаях сработал VAR.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Во втором тайме за дело взялся Кевин Фолланд. На 52 минуте футболист остался один перед воротами соперника и расстрелял в упор вратаря. На 66 минуте форвард подкараулил момент, когда Бен-Йеддер не смог сразу переиграть вратаря — мяч отскочил к Фолланду и тот вкатил снаряд в пустые ворота.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Монако — ПСЖ 3:2
    Голы: 0:1 Килиан Мбаппе (25'), 0:2 Килиан Мбаппе (пенальти) (37'), 1:2 Кевин Фолланд (52'), 2:2 Кевин Фолланд (65'), 3:2 Сеск Фабрегас (пенальти) (84') Монако: Вито Манноне, Фоде Балло (Кайо, 46'), Аксель Дисаси, Бенуа Бадьяшиль, Крислен Матсима, Орельен Чуаэми (Флорентину Луиш, 90'), Желсон Мартинш (Элиот Матазо, 90'), Юссуф Фофана, Софьян Диоп (Стеван Йоветич, 90'), Виллем Геббельс (Сеск Фабрегас, 46'), Кевин Фолланд ПСЖ: Кейлор Навас, Преснел Кимпембе, Лейвин Курзава (Mitchel Bakker, 68'), Абду Диалло, Колин Дагба, Анхель Ди Мария (Неймар, 60'), Рафинья (Алессандро Флоренци, 85'), Перейра Данилу (Леандро Даниэль Паредес, 68'), Пабло Сарабия, Килиан Мбаппе (Kays Ruiz-Atil, 68'), Мойзе Кин Предупреждения: Перейра Данилу (20'), Юссуф Фофана (35'), Kays Ruiz-Atil (80'), Сеск Фабрегас (87'), Преснел Кимпембе (88') Удаление: Абду Диалло (84')

    Абду Диалло на 84 минуте сфолил в своей штрафной, заработав красную карточку. Сеск Фабрегас стандарт реализовал.

    «Монако» отстает от ПСЖ на 4 пункта, занимая второе место (20 очков). ПСЖ пока что остается лидером Лиги 1. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Обгонит ли «Динамо» красно-белых в таблице РПЛ?
  • «Спартак» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Сколько голов будет в игре самой результативной команды АПЛ?
  • «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Совладает ли с «Атлетико» «Барселоной»?
  • «Атлетико» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 3.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 после регистрации
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.35
  • Экспресс дня 21 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.65
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.50
  • Прогноз на матч Атлетико — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.64
  • Прогноз на матч Медведев — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Локомотив — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Герта — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Вильярреал — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.97
  • Прогноз на матч Ювентус — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры