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    Догонит ли «Лацио» «Ювентус»?

    «Лацио» — «Удинезе». Прогноз (к. 2.40) и ставки на матч Серии А 29 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Лацио» — «Удинезе»
    «Лацио» занимает восьмое место
    В 9 туре чемпионата Италии «Лацио» будет принимать «Удинезе». Игра пройдет на стадионе «Олимпико» 29 ноября. Начало встречи — в 14:30 мск. Прогноз на «Лацио» — «Удинезе».
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    Футбол. Италия. Серия А 29 Ноября 2020 года
    Лацио
  • Рим
    •  Лацио 14:30 Удинезе Удинезе
  • Удине
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.75
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 4.70
  • Ставка!
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    «Лацио»

    «Лацио» занимает 8-е место в турнирной таблице итальянской Серии А, имея на своем счету 14 очков. Римская команда одержала четыре победы, два раза сыграла вничью и потерпела два поражения.

    «Орлы» выиграли у «Кальяри» (2:0), «Болоньи» (2:1), «Торино» (4:3), «Кротоне» (2:0), разошлись миром с «Интером» (1:1), а также проиграли «Аталанте» (1:4) и «Сампдории» (0:3).

    Также «Лацио» выступает в Лиге чемпионов, где победил «Дортмунд» (3:1), «Зенит» (3:1) в Риме и сыграл вничью 1:1 с «Брюгге» и «Зенитом» на выезде.

    Все прогнозы на Серию А

    В целом, беспроигрышная серия коллектива составляет восемь поединков во всех турнирах.

    «Удинезе»

    За восемь туров Серии А клуб заработал семь очков, из-за чего идет на 16 месте с отрывом в три балла от зоны вылета. На старте нового розыгрыша Серии А «Удинезе» не набрал ни единого балла в трех турах.

    Сперва черно-белые в гостях потерпели поражение от «Вероны» (0:1). Затем были две игры в родных стенах, в которых «зебры» уступили «Специи» (0:2) и «Роме» (0:1).

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    • А первую победу в сезоне подопечные Луки Готти завоевали во встрече с «Пармой» (3:2). Позже в чемпионате «Удинезе» уступил «Фиорентине» (2:3), проиграл «Милану» (1:2) и сыграл вничью с «Сассуоло» (0:0).

    В предыдущем туре «Зебры» одолели «Дженоа» (1:0). Посреди недели фриульцы вылетели из Кубка Италии, уступив в 4-м раунде «Фиорентине» (0:1) в дополнительное время.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,65.

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    Успех гостей оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 3,75.

    Наши прогноз и ставка — «Лацио» победит, и в матче будет забито больше 2,5 голов за 2,40. 0

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    «Лацио» — «Удинезе». Прогноз (к. 2.40) и ставки на матч Серии А 29 ноября 2020 года. Прогноз на «Лацио» — «Удинезе». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.40
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