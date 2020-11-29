«Лацио» — «Удинезе». Прогноз (к. 2.40) и ставки на матч Серии А 29 ноября 2020 года

«Лацио»
«Лацио» занимает 8-е место в турнирной таблице итальянской Серии А, имея на своем счету 14 очков. Римская команда одержала четыре победы, два раза сыграла вничью и потерпела два поражения.
«Орлы» выиграли у «Кальяри» (2:0), «Болоньи» (2:1), «Торино» (4:3), «Кротоне» (2:0), разошлись миром с «Интером» (1:1), а также проиграли «Аталанте» (1:4) и «Сампдории» (0:3).
Также «Лацио» выступает в Лиге чемпионов, где победил «Дортмунд» (3:1), «Зенит» (3:1) в Риме и сыграл вничью 1:1 с «Брюгге» и «Зенитом» на выезде.
В целом, беспроигрышная серия коллектива составляет восемь поединков во всех турнирах.
«Удинезе»
За восемь туров Серии А клуб заработал семь очков, из-за чего идет на 16 месте с отрывом в три балла от зоны вылета. На старте нового розыгрыша Серии А «Удинезе» не набрал ни единого балла в трех турах.
Сперва черно-белые в гостях потерпели поражение от «Вероны» (0:1). Затем были две игры в родных стенах, в которых «зебры» уступили «Специи» (0:2) и «Роме» (0:1).
А первую победу в сезоне подопечные Луки Готти завоевали во встрече с «Пармой» (3:2). Позже в чемпионате «Удинезе» уступил «Фиорентине» (2:3), проиграл «Милану» (1:2) и сыграл вничью с «Сассуоло» (0:0).
В предыдущем туре «Зебры» одолели «Дженоа» (1:0). Посреди недели фриульцы вылетели из Кубка Италии, уступив в 4-м раунде «Фиорентине» (0:1) в дополнительное время.
Прогноз и ставка
Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,65.
Успех гостей оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 3,75.
Наши прогноз и ставка — «Лацио» победит, и в матче будет забито больше 2,5 голов за 2,40. 0