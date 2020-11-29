«Лацио» — «Удинезе». Прогноз (к. 2.40) и ставки на матч Серии А 29 ноября 2020 года

В 9 туре чемпионата Италии «Лацио» будет принимать «Удинезе». Игра пройдет на стадионе «Олимпико» 29 ноября. Начало встречи — в 14:30 мск. Прогноз на «Лацио» — «Удинезе».

«Лацио»

«Лацио» занимает 8-е место в турнирной таблице итальянской Серии А, имея на своем счету 14 очков. Римская команда одержала четыре победы, два раза сыграла вничью и потерпела два поражения.

«Орлы» выиграли у «Кальяри» (2:0), «Болоньи» (2:1), «Торино» (4:3), «Кротоне» (2:0), разошлись миром с «Интером» (1:1), а также проиграли «Аталанте» (1:4) и «Сампдории» (0:3).

Также «Лацио» выступает в Лиге чемпионов, где победил «Дортмунд» (3:1), «Зенит» (3:1) в Риме и сыграл вничью 1:1 с «Брюгге» и «Зенитом» на выезде.

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В целом, беспроигрышная серия коллектива составляет восемь поединков во всех турнирах.

«Удинезе»

За восемь туров Серии А клуб заработал семь очков, из-за чего идет на 16 месте с отрывом в три балла от зоны вылета. На старте нового розыгрыша Серии А «Удинезе» не набрал ни единого балла в трех турах.

Сперва черно-белые в гостях потерпели поражение от «Вероны» (0:1). Затем были две игры в родных стенах, в которых «зебры» уступили «Специи» (0:2) и «Роме» (0:1).

А первую победу в сезоне подопечные Луки Готти завоевали во встрече с «Пармой» (3:2). Позже в чемпионате «Удинезе» уступил «Фиорентине» (2:3), проиграл «Милану» (1:2) и сыграл вничью с «Сассуоло» (0:0).

В предыдущем туре «Зебры» одолели «Дженоа» (1:0). Посреди недели фриульцы вылетели из Кубка Италии, уступив в 4-м раунде «Фиорентине» (0:1) в дополнительное время.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,65.

Успех гостей оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 3,75.

Наши прогноз и ставка — «Лацио» победит, и в матче будет забито больше 2,5 голов за 2,40. 0