«Интер» — «Реал». Прогноз (к. 1.88) на тоталы в матче футбольной Лиги чемпионов 25 ноября 2020 года

В среду, 25 ноября, миланский «Интер» на своем поле примет мадридский «Реал» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, которая пройдет на «Сан-Сиро», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Интер» — «Реал».

«Интер»

«Интер» занимает последнее место в турнирной таблице группы B, набрав 2 очка в трех сыгранных турах.

«Нерадзурри» разошлись миром с менхенгладбахской «Боруссией» (2:2) и «Шахтером» (0:0), а также уступили «Реалу» в Мадриде (2:3).

В турнирной таблице Серии А миланцы расположились на пятой строчке с 15 набранными очками в восьми турах.

В своем последнем матче подопечные Антонио Конте дома одержали победу над «Торино» (4:2).

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У «Интера» после травм восстанавливаются Стефано Сенси и Матиас Весино. На карантине находятся Даниэле Паделли, Александр Коларов и Марцело Брозович.

«Реал»

«Реал» идет третьим в турнирной таблице группы B, имея на своем счету 4 набранных очка.

«Сливочные» сенсационно проиграли «Шахтеру» (2:3), поделили очки с «Боруссией» (2:2), а также одолели «Интер» (3:2).

В турнирной таблице Примеры мадридцы занимают четвертое место, набрав 17 баллов в девяти турах.

После завершения международной паузы команда Зинедина Зидана в гостях разошлась миром с «Вильярреалом» (1:1).

Среди травмированных у «Реала» значатся Карим Бензема, Федерико Вальверде, Альваро Одриосола и Серхио Рамос. Карантин отбывают Лука Йович и Милитао.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Интера» — 2.08, победа «Реала» — 3.40, ничья — 3.80.

Также эксперты ожидают результативной игры, и с ними трудно не согласиться, ведь подопечные Зидана забили два или более голов в пяти из семи предыдущих встреч.

«Нерадзурри» в последнее время тоже играют результативно — два или более голов забито в пяти из восьми предыдущих матчей.

Более того, команда Конте не смогла сохранить свои ворота на замке в десяти из последних двенадцати игр, пропуская много голов в том числе и на своем поле. Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «тотал голов больше 3» за 1.88.

Еще один интересный вариант для рассмотрения — «обе команды забьют хотя бы в одном тайме» за 1.82. 0