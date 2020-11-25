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    Порадуют ли «Интер» и «Реал» голами?

    «Интер» — «Реал». Прогноз (к. 1.88) на тоталы в матче футбольной Лиги чемпионов 25 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Интер» — «Реал»
    Ромелу Лукаку
    В среду, 25 ноября, миланский «Интер» на своем поле примет мадридский «Реал» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, которая пройдет на «Сан-Сиро», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Интер» — «Реал».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа B 25 Ноября 2020 года
    Интер
  • Милан
    •  Интер 23:00 Реал Мадрид Реал Мадрид
  • Мадрид
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.10
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 3.20
  • Ставка!
    •

    «Интер»

    «Интер» занимает последнее место в турнирной таблице группы B, набрав 2 очка в трех сыгранных турах.

    «Нерадзурри» разошлись миром с менхенгладбахской «Боруссией» (2:2) и «Шахтером» (0:0), а также уступили «Реалу» в Мадриде (2:3).

    В турнирной таблице Серии А миланцы расположились на пятой строчке с 15 набранными очками в восьми турах.

    В своем последнем матче подопечные Антонио Конте дома одержали победу над «Торино» (4:2).

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    У «Интера» после травм восстанавливаются Стефано Сенси и Матиас Весино. На карантине находятся Даниэле Паделли, Александр Коларов и Марцело Брозович.

    «Реал»

    «Реал» идет третьим в турнирной таблице группы B, имея на своем счету 4 набранных очка.

    «Сливочные» сенсационно проиграли «Шахтеру» (2:3), поделили очки с «Боруссией» (2:2), а также одолели «Интер» (3:2).

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  • 04/11/2020

    • В турнирной таблице Примеры мадридцы занимают четвертое место, набрав 17 баллов в девяти турах.

    После завершения международной паузы команда Зинедина Зидана в гостях разошлась миром с «Вильярреалом» (1:1).

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    • Среди травмированных у «Реала» значатся Карим Бензема, Федерико Вальверде, Альваро Одриосола и Серхио Рамос. Карантин отбывают Лука Йович и Милитао.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Интера» — 2.08, победа «Реала» — 3.40, ничья — 3.80.

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    Также эксперты ожидают результативной игры, и с ними трудно не согласиться, ведь подопечные Зидана забили два или более голов в пяти из семи предыдущих встреч.

    «Нерадзурри» в последнее время тоже играют результативно — два или более голов забито в пяти из восьми предыдущих матчей.

    Более того, команда Конте не смогла сохранить свои ворота на замке в десяти из последних двенадцати игр, пропуская много голов в том числе и на своем поле. Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «тотал голов больше 3» за 1.88.

    Еще один интересный вариант для рассмотрения — «обе команды забьют хотя бы в одном тайме» за 1.82. 0

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    «Интер» — «Реал». Прогноз (к. 1.88) на тоталы в матче футбольной Лиги чемпионов 25 ноября 2020 года. Прогноз на «Интер» — «Реал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.88
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