«Ахмат» — «Зенит». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч чемпионата России 21 ноября 2020 года

В субботу, 21 ноября, в 15-м туре российской Премьер-лиги «Ахмат» в Грозном на «Ахмат Арене» сыграет с «Зенитом». Поединок начнется в 16:30 по мск. Прогноз на «Ахмат» — «Зенит».

«Ахмат»

«Ахмат» после 14 сыгранных туров с 23 набранными очками разместился на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России, уступая три балла еврокубковой позиции.

После того как 18 октября в РПЛ чеченский коллектив был разгромлен на выезде «Ростовом» со счетом 0:3, затем он выдал удачную серию, которая началась с виктории по пенальти в Ярославле над «Шинник» в Кубке России.

После чего грозненцы выиграли три игры подряд в чемпионате, сперва одолев дома 3:1 «Уфу» и 2:0 «Краснодар», а в своей последней сыгранной встрече добыли выездной выигрыш над «Тамбовом» — 1:0.

Все прогнозы на РПЛ

Пока в родных стенах в этом первенстве «Ахмат» играет бескомпромиссно, одержав четыре виктории при двух фиаско, разница забитых и пропущенных — 10:6.

«Зенит»

«Зенит» с 30 набранными пунктами в 14 играх находится на второй строке турнирной таблице РПЛ, отставая от первого ЦСКА всего лишь на один балл.

После неудачной серии в конце октября, где было два проигрыша в Лиге чемпионов и одно фиаско в чемпионате России (дома от «Рубина» — 1:2), питерцы затем не уступали.

В этом отрезке «сине-бело-голубые» обыграли во внутреннем первенстве на выезде 2:0 «Химки» и в родных стенах 3:1 «Краснодар», а также между этими встречами расписали домашнюю мировую 1:1 с «Лацио» в ЛЧ.

Гостевые игры текущего розыгрыша РПЛ принесли «Зениту» три виктории, столько же мировых исходов и одно фиаско, разница забитых и пропущенных мячей составляет 8:3.

В минувшем чемпионате России обе встречи этих команд закончились вничью: в Грозном 1:1, в Питере 0:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Зенита» предлагают — 1.85.

На викторию «Ахмата» дают — 5.25, ничья оценена — в 3.54.

На своей территории «Ахмат» не проигрывает «Зениту» уже более пяти лет. Однако сейчас вполне можно ожидать, что эта серия прервется. Наш прогноз и ставка на эту игру — П2. 0