ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Златан ИбрагимовичЧемпионство под угрозой. Не отступит ли «Юве» перед натиском «Милана» и «Интера» Станислав ЧерчесовКазнить нельзя помиловать. Не пора ли сборной России попрощаться с Черчесовым?
  • 18:03
    • Тедеско включен в топ-10 самых перспективных тренеров до 45 лет
  • 17:51
    • Худяков не исключил снятие «Тамбова» с чемпионата России
  • 17:24
    • Назван расширенный состав сборной России на МЧМ-2021
  • 17:12
    • Грузин Квителашвили выиграл короткую программу на Гран-при России
    Все новости спорта

    Добудет ли «Зенит» первую за пять лет победу в Грозном?

    «Ахмат» — «Зенит». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч чемпионата России 21 ноября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Ахмат Прогнозы на Зенит Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Ахмат» — «Зенит»
    Далер Кузяев
    В субботу, 21 ноября, в 15-м туре российской Премьер-лиги «Ахмат» в Грозном на «Ахмат Арене» сыграет с «Зенитом». Поединок начнется в 16:30 по мск. Прогноз на «Ахмат» — «Зенит».
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 21 Ноября 2020 года
    Ахмат
  • Грозный
    •  Ахмат 16:30 Зенит Зенит
  • Санкт-Петербург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.60
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 1.85
  • Ставка!
    •

    «Ахмат»

    «Ахмат» после 14 сыгранных туров с 23 набранными очками разместился на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России, уступая три балла еврокубковой позиции.

    После того как 18 октября в РПЛ чеченский коллектив был разгромлен на выезде «Ростовом» со счетом 0:3, затем он выдал удачную серию, которая началась с виктории по пенальти в Ярославле над «Шинник» в Кубке России.

    После чего грозненцы выиграли три игры подряд в чемпионате, сперва одолев дома 3:1 «Уфу» и 2:0 «Краснодар», а в своей последней сыгранной встрече добыли выездной выигрыш над «Тамбовом» — 1:0.

    Все прогнозы на РПЛ

    Пока в родных стенах в этом первенстве «Ахмат» играет бескомпромиссно, одержав четыре виктории при двух фиаско, разница забитых и пропущенных — 10:6.

    «Зенит»

    «Зенит» с 30 набранными пунктами в 14 играх находится на второй строке турнирной таблице РПЛ, отставая от первого ЦСКА всего лишь на один балл.

    После неудачной серии в конце октября, где было два проигрыша в Лиге чемпионов и одно фиаско в чемпионате России (дома от «Рубина» — 1:2), питерцы затем не уступали.

  • Характер Дзюбы под свист «Виража». Форвард принес «Зениту» важные три очка
  • Несмотря на громкий скандал, Артем нашел в себе силы стать героем матча с «Краснодаром»
  • 09/11/2020

    • В этом отрезке «сине-бело-голубые» обыграли во внутреннем первенстве на выезде 2:0 «Химки» и в родных стенах 3:1 «Краснодар», а также между этими встречами расписали домашнюю мировую 1:1 с «Лацио» в ЛЧ.

    Гостевые игры текущего розыгрыша РПЛ принесли «Зениту» три виктории, столько же мировых исходов и одно фиаско, разница забитых и пропущенных мячей составляет 8:3.

    В минувшем чемпионате России обе встречи этих команд закончились вничью: в Грозном 1:1, в Питере 0:0.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Зенита» предлагают — 1.85.

    100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet 25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch

    На викторию «Ахмата» дают — 5.25, ничья оценена — в 3.54.

    На своей территории «Ахмат» не проигрывает «Зениту» уже более пяти лет. Однако сейчас вполне можно ожидать, что эта серия прервется. Наш прогноз и ставка на эту игру — П2. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.61
  • Прогноз на матч Витязь — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Рух — Мариуполь
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Ренн — Бордо
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Ковентри Сити — Бирмингем Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.73
  • Прогноз на матч Монако — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Медведев — Шварцман
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Осасуна — Уэска
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Экспресс дня 20 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Эспаньол — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 08:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Краснодар — Тамбов
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Автомобилист — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Алания — Оренбург
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Раздевалка сборной России после матча с Турцией
  • Дальше отступать некуда. Ошибка Оздоева продлила безвыигрышную серию сборной России
    • 02:58 16/11/2020     Сербия — Россия
  • Сыграли как немцы. Белградский позор стоил россиянам путевки в Лигу А
    • Вчера в 03:01     Станет ли Антон Заболотный новым героем сборной России?
  • Главные интриги Лиги наций перед заключительным туром
    • 11:17 17/11/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Ахмат» — «Зенит». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч чемпионата России 21 ноября 2020 года. Прогноз на «Ахмат» — «Зенит». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры