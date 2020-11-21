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    Поднимется ли «Марсель» на второе место?

    «Марсель» — «Ницца». Прогноз (к. 3.95) и ставки на матч Ла Лиги 21 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Ницца»
    «Марсель» — потенциально вторая команда Лиги 1
    В 11-м туре чемпионата Франции «Марсель» будет принимать «Ниццу». Игра пройдет на стадионе «Велодром» 21 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Марсель» — «Ницца».

    «Марсель»

    Команда из одноименного города на юго-востоке Франции приняла участие в девяти играх чемпионата. Набрав 18 очков, она занимает четвертое место в таблице Лиги 1, и в случае победы может стать второй.

    Первое поражение в сезоне «Марсель» потерпел в своем третьем матче чемпионата. На «Велодроме» провансальцы оказались слабее «Сент-Этьена» (0:2).

    Затем были три ничьих в поединках с «Лиллем» (1:1), «Мецом» (1:1) и «Лионом» (1:1). После чего команда Андре Виллаша-Боаша взяла верх над «Бордо» (3:1), «Лорьяном» (1:0) и «Страсбургом» (1:0).

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    А вот в ЛЧ «Марсель» не побеждает и не забивает. В трех еврокубковых встречах бело-голубые были слабее «Олимпиакоса» (0:1), «Манчестер Сити» (0:3) и «Порту» (0:3).

    «Ницца»

    «Ницца» после 10 туров занимает восьмое место. Беспроигрышная серия команда Патрика Виейра завершилась в прошлом туре достигла на отметке в пяти матчах.

    «Орлы» сыграли на своем поле вничью с «Лиллем». А перед этим были победы над крепкими «Нантом» и «Сент-Этьена».

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  • 14/11/2020

    • В позапрошлом туре клуб разгромил на выезде «Анже» со счетом 3:0. В прошлом — он потерпел домашнее поражение от «Монако» (1:2).

    Параллельно «Ницца» также играет в Лиге Европы, где уже успела проиграть «Байеру» (2:6), выиграть у израильского «Хапоэля» (1:0) и уступить «Славии» Прага (2:3).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,36.

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    Успех гостей оценивается в 3,45, тогда как ничья — в 2,80.

    Наши прогноз и ставка — «Марсель» выиграет, и обе команды забьют за 3,95. 0

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    «Марсель» — «Ницца». Прогноз (к. 3.95) и ставки на матч Ла Лиги 21 ноября 2020 года. Прогноз на «Марсель» — «Ницца». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.95
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