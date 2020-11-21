«Марсель» — «Ницца». Прогноз (к. 3.95) и ставки на матч Ла Лиги 21 ноября 2020 года

В 11-м туре чемпионата Франции «Марсель» будет принимать «Ниццу». Игра пройдет на стадионе «Велодром» 21 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Марсель» — «Ницца».

«Марсель»

Команда из одноименного города на юго-востоке Франции приняла участие в девяти играх чемпионата. Набрав 18 очков, она занимает четвертое место в таблице Лиги 1, и в случае победы может стать второй.

Первое поражение в сезоне «Марсель» потерпел в своем третьем матче чемпионата. На «Велодроме» провансальцы оказались слабее «Сент-Этьена» (0:2).

Затем были три ничьих в поединках с «Лиллем» (1:1), «Мецом» (1:1) и «Лионом» (1:1). После чего команда Андре Виллаша-Боаша взяла верх над «Бордо» (3:1), «Лорьяном» (1:0) и «Страсбургом» (1:0).

Все прогнозы на Лигу 1

А вот в ЛЧ «Марсель» не побеждает и не забивает. В трех еврокубковых встречах бело-голубые были слабее «Олимпиакоса» (0:1), «Манчестер Сити» (0:3) и «Порту» (0:3).

«Ницца»

«Ницца» после 10 туров занимает восьмое место. Беспроигрышная серия команда Патрика Виейра завершилась в прошлом туре достигла на отметке в пяти матчах.

«Орлы» сыграли на своем поле вничью с «Лиллем». А перед этим были победы над крепкими «Нантом» и «Сент-Этьена».

В позапрошлом туре клуб разгромил на выезде «Анже» со счетом 3:0. В прошлом — он потерпел домашнее поражение от «Монако» (1:2).

Параллельно «Ницца» также играет в Лиге Европы, где уже успела проиграть «Байеру» (2:6), выиграть у израильского «Хапоэля» (1:0) и уступить «Славии» Прага (2:3).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,36.

Успех гостей оценивается в 3,45, тогда как ничья — в 2,80.

Наши прогноз и ставка — «Марсель» выиграет, и обе команды забьют за 3,95. 0