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    Венгрия не проиграет на своем поле?

    Венгрия — Турция. Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч Лиги наций 18 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Венгрия — Турция
    Неманья Николич
    18 ноября на стадионе «Пушкаш-Арена» в Будапеште сборная Венгрии примет сборную Турции в рамках шестого тура Лиги наций. Начало поединка намечено на 22:45 по мск. Прогноз на Венгрия — Турция.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. B3 18 Ноября 2020 года
    Венгрия
  • Будапешт
    •  Венгрия 22:45 Турция Турция
  • Анкара
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.05
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.35
  • Ставка!
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    Венгрия

    Венгрия все еще ведет борьбу за повышение. У хозяев 8 очков, как и у России. Так что все решится в последнем туре.

    «Красно-бело-зеленые» не смогли выиграть в последних двух турах. С Россиянами команда сыграла в нулевую ничью, а с сербами «волшебные мадьяры» забили по голу.

    Сейчас Венгрия идет на 5-матчевой серии без поражений — три победы и две ничьи. За этот период коллектив не пропускал больше, чем по голу за игру.

    Все прогнозы на Лигу наций

    В восьми последних поединках Лиги наций у венгров всего одно поражение от сборной России (2:3).

    Турция

    Турки отстают на два пункта от первой строчки, поэтому у них тоже есть шансы на повышение в лиге.

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    • В этому розыгрыше Турция выиграла только одну встречу, на одну меньше, чем соперник. Как раз победу коллектив праздновал в прошлом туре, одолев россиян (3:2). Перед этим была результативная ничья с хорватами в контрольном матче (3:3).

    Турецкий коллектив играл вничью в пяти из шести поединков. Четыре из шести встреч заканчивались с тоталом не меньше 4.0.

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    В трех выездных матчах подряд сборная Турции играла со своим соперником вничью. За пять игр у команды только одна победа.

    Прогноз и ставка

    Победу сборной Венгрии букмекеры дают за 3.05, тогда как на Турцию предлагают меньше — 2.48. Ничья оценивается коэффициентом 3.30.

    Для обеих команд этот матч очень важен. Прошлая очная встреча завершилась с минимальным результатом. Считаем, что команды сыграют осторожно, поэтому ставим на тотал меньше 2.5 за 1.81.

    Венгры выиграли в прошлый раз. Команда надежно играет в обороне, выиграв в трех из пяти выступлений. Прогнозируем, что Венгрия не проиграет у себя дома. Наш вариант — Ф1(0) за 2.14. 0

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    Венгрия — Турция. Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч Лиги наций 18 ноября 2020 года. Прогноз на Венгрия — Турция. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.81
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