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    Справится ли у себя дома Сан-Марино с Гибралтаром?

    Сан-Марино — Гибралтар. Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч Лиги наций 14 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Сан-Марино — Гибралтар
    Сан-Марино во время матча с Латвией
    В четвертом туре Лиги наций сборная Сан-Марино будет принимать сборную Гибралтара в матче Лиги D. Игра пройдет на «Олимпийском стадионе» 14 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на Сан-Марино — Гибралтар.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. D2 14 Ноября 2020 года
    Сан-Марино
  • Сан-Марино
    •  Сан-Марино 17:00 Гибралтар Гибралтар
  • Товарищеские матчи (сборные)
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    Сан-Марино

    В трех турах группы 2 Лиги D эта сборная не забила ни разу и пропустила 3 гола. В таблице она сейчас находится на последнем месте с одним баллом в копилке.

    Сборная Сан-Марино в 2020-м году провела пять поединков, четыре из них закончились поражениями а еще, в одном была ничья.

    В стартовых встречах нового сезона Лиги наций бело-голубые проиграли Гибралтару (0:1) и Лихтенштейну (0:2). А затем подопечные Франко Варреллы были разгромлены Словенией в товарняке (0:4).

    Все прогнозы на Лигу наций

    Желаемый балл сборная Сан-Марино завоевала 13 октября. В гостевом поединке она расписала мировую с Лихтенштейном (0:0). А 11 ноября эта команда уступила Латвии в товарищеском поединке (0:3).

    Гибралтар

    В отличие от Сан-Марино, национальная команда Гибралтара провела на 1 матч меньше. Но за два тура Лиги наций она сумела заработать 6 очков, благодаря чему и лидирует в группе 2.

    В дебютном поединке 2020 года сборная Гибралтара встретилась именно с Сан-Марино. В ходе первого тура Лиги наций эта команда на своем поле переиграла бело-голубых (1:0).

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    • В начале октября подопечные Хулио Рибаса провели контрольную встречу с Мальтой. В гостях коллектив под опекой уругвайского специалиста уступил мальтийцам всухую (0:2).

    Во втором туре Лиги наций сборная Гибралтара одержала верх над Лихтенштейном (1:0). А в ноябрьском матче команда Хулио Рибаса крупно проиграла Болгарии (0:3).

    Прогноз и ставка

    Победа Сан-Марино в этой встрече оценивается в 5.20, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.38, а на победу Гибралтара — 1.76.

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    В двух играх Лиги наций Гибралтар не пропускал голов. По меркам слабейшей группы это вполне приличный показатель.

    А вот Сан-Марино даже в Лиге D застрял на дне и не забивает. Дома бело-голубым будет сложно что-то противопоставить гостям, которые приедут за тремя очками. Наши прогноз и ставка — победа Гибралтара за 1.76. 0

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    Сан-Марино — Гибралтар. Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч Лиги наций 14 ноября 2020 года. Прогноз на Сан-Марино — Гибралтар. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.76
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