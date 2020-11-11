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    Украина и Польша устроят грандиозную перестрелку?

    Польша — Украина. Прогноз (к. 2.13) и ставки на товарищеский матч 11 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Польша — Украина
    Андрей Шевченко
    Сборная Польши встретится дома с командой Украины в рамках товарищеского матча. Игра состоится 11 ноября, начало — в 22:45 мск. Прогноз на Польша — Украина.

    Польша

    Поляки в прошлом месяце шикарно провели два матча в рамках Лиги наций, благодаря чему стали чуть ли не главными претендентами на место в плей-офф турнира от своей группы.

    Сначала сборная Польши сыграла вничью с Италией — 0:0. Учитывая, как теперь играет «Скуадра Адзурра» (не проигрывает с 2018 года), этот результат можно сравнить с победой.

    А потом поляки уверенно выиграли на своем поле у Боснии (3:0). Дважды отличился Роберт Левандовски, который вызван в национальную команду и на ближайшие матчи.

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    А еще в октябре Польша разгромила сборную Финляндии (5:1). Здесь забивали Камил Гросицки, Кшиштоф Пентек и Аркадиуш Милик. Как видимо, сейчас в Польше невероятно сильный подбор атакующих игроков.

    Украина

    Для Украины эта осень стала серьезной проверкой на прочность. Команда Андрея Шевченко в новом розыгрыше Лиги наций попал в элитную группу, где ее соперниками стали Испания, Германия и Швейцария.

    В октябре, помимо всего прочего, украинцы столкнулись с огромными кадровыми проблемами. Больше половины основных игроков национальной команды пропустили матчи с Францией, Германией и Испанией из-за коронавируса. В основном, это были игроки Шахтера«. Еще несколько человек, включая Александра Зинченко, были травмированы.

    Календарь и таблица Лиги наций

    В итоге — удручающее поражение от французов со счетом 1:7, проигрыш немцам (1:1) и...и домашняя победа над Испанией (1:0)! В матче с испанцами Украина без преувеличения совершила подвиг.

    К сожалению, перед ближайшими матчами Шеченко тоже не сможет рассчитывать на всех футболистов. На этот раз эпидемия коронавируса в киевском "Динамо". Но в любом случае, ситуация не такая сложная, как перед октябрьскими матчами.

    Прогноз и ставка

    На сборную Польши в предстоящем матче можно поставить за 2.26, ничью букмекеры предлагают за 3.40, а победу Украины — за 3.20.

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    Выводы перед игрой в данном случае делать крайне проблематично. Во-первых, матч — товарищеский, настрой явно будет не запредельный и у хозяев, и у гостей. А во-вторых — сложно сказать, как будут выглядеть составы команд. Скорее всего, Шевченко и его польский коллега Ежи Бженчик проверят тех, кто не очень часто играет за национальную команду.

    В общем, по исходу здесь ничего не ясно. Но зато можно предположить, что игра будет не самой скучной: Украина против Польши — это пусть и чуть-чуть, но все-таки принципиальное противостояние.

    Ставка — на общий тотал матча больше 2,5 за 2.13. Смысл чересчур осторожничать, когда результат не имеет значения? Меньше борьбы и столкновений — больше зрелища. 0

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    Польша — Украина. Прогноз (к. 2.13) и ставки на товарищеский матч 11 ноября 2020 года. Прогноз на Польша — Украина. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.13
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