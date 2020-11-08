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    Подарит ли голы центральный матч восьмого тура АПЛ?

    «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 1.68) на тоталы в матче АПЛ 8 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»
    Кевин де Брюйне
    В восьмом туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» будет принимать «Ливерпуль». Игра пройдет на стадионе «Этихад» 8 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Ливерпуль».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 08 Ноября 2020 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 19:30 Ливерпуль Ливерпуль
  • Ливерпуль
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.00
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  • 4.20
  • 2
  • 3.50
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    «Манчестер Сити»

    Манчестерский клуб на данном этапе турнира пытается попасть в еврокубковую зону. В шести играх чемпионата небесно-голубым удалось заработать 11 очков. В таблице они идут десятыми.

    Первое поражение в АПЛ «Манчестер Сити» потерпел уже в третьем туре. На своем поле «горожане» были разгромлены «Лестером» (2:5). После провального матча в АПЛ «Сити» победил «Бернли» в Кубке лиги (3:0).

    С того момента команда Пепа Гвардиолы провела еще 4 встречи в Премьер-лиге. В чемпионате небесно-голубые расписали мировую с «Лидсом» (1:1), одолели «Арсенал» (1:0), сыграли вничью с «Вест Хэмом» (1:1) и взяли верх над «Шеффилдом» (3:0).

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    Между этими поединками «Манчестер Сити» побеждал в Лиге чемпионов. В еврокубках «горожане» были сильнее «Порту» (3:1), «Марселя» (3:0) и «Олимпиакоса» (3:0).

    «Ливерпуль»

    Ливерпульская команда пока находится на втором месте в таблице с 16 очками и разницей голов — 17:15. А обогнал ее по лучшим дополнительным показателям «Саутгемптон», добывший 3 балла в пятничной игре.

    В первой половине октября у «Ливерпуля» был ужасный отрезок, в ходе которого красные вылетели из Кубка лиги от «Арсенала» по пенальти (0:0, 4:5), были разбиты «Астон Виллой» в АПЛ (2:7) и потеряли очки в дерби с «Эвертоном» (2:2).

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    • После этих неудач команда Юргена Клоппа смогла вернуться на победный путь. В ходе пяти поединков в разных турнирах «мерсисайдцы» только выигрывают.

    В АПЛ «Ливерпуль» одолел «Шеффилд Юнайтед» (2:1) и «Вест Хэм» (2:1), а в Лиге чемпионов красные были сильнее «Аякса» (1:0), «Мидтьюлланна» (2:0) и «Аталанты» (5:0).

    Прогноз и ставка

    Победа «Манчестер Сити» в этой встрече оценивается в 2.01, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Ливерпуля» — 3.50.

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    В двух последних очных матчах в АПЛ команды забивали 4 гола. В предстоящем же поединке соперникам нужно обязательно выигрывать.

    Плотность борьбы в чемпионате не позволяет топам больше терять очки, поэтому битва тяжеловесов на «Этихад» обещает быть результативной. Наши прогноз и ставка — тотал больше 3 с коэффициентом 1.68. 0

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    «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 1.68) на тоталы в матче АПЛ 8 ноября 2020 года. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.68
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