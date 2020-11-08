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    Наберет ли баллы «Лестер» в непростой домашней игре?

    «Лестер» — «Вулверхэмптон» Прогноз (к. 2.12) и ставки на матч АПЛ 8 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Лестер» — «Вулверхэмптон» Прогноз (к
    Джеймс Мэддисон
    В восьмом туре английской Премьер-лиги «Лестер» будет принимать «Вулверхэмптон». Игра пройдет на стадионе «Кинг Пауэр» 8 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Лестер» — «Вулверхэмптон» Прогноз (к.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 08 Ноября 2020 года
    Лестер
  • Лестер
    •  Лестер 17:00 Вулверхэмптон Вулверхэмптон
  • Вулвергемптон
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.35
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 3.30
  • Ставка!
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    «Лестер»

    На данный момент команда из одноименного города находится в тройке лидеров таблицы чемпионата. В семи играх она набрала 15 очков и отстала от двух первых клубов на 1 балл.

    В прошлом месяце у «Лестера» был неприятный отрезок из двух поражений в чемпионате кряду. Синие остались без очков в домашних матчах с «Вест Хэмом» (0:3) и «Астон Виллой» (0:1).

    Затем команда Брендана Роджерса впервые в сезоне сыграла в еврокубках. В групповом матче ЛЕ «лисы» разгромили «Зарю» (3:0). А в чемпионате «Сити» оказался сильнее «Арсенала» (1:0).

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    В начале ноября «Лестер» в гостях разгромил «Лидс» (4:1). До этого поединка синие победили АЕК в Лиге Европы (2:1), а 5 числа в еврокубках подопечные Роджерса раскатали «Брагу» (4:0).

    «Вулверхэмптон»

    Футбольный клуб из Вулвергемптона в таблице Премьер-лиги находится на шестом месте. В ходе семи туров он сумел набрать 13 очков, а его разница голов — 8:8.

    На старте сезона «Вулверхэмптон» на выезде переиграл «Шеффилд Юнайтед», забив 2 гола к шестой минуте (2:0), а в следующем матче «волки» вылетели из Кубка лиги, проиграв «Сток Сити» (0:1).

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    • Далее команда Нуну Эшпириту Санту осталась без очков в двух встречах чемпионата. В этих матчах «Вулвз» уступили «Ман Сити» (1:3) и были разгромлены «Вест Хэмом» (0:4).

    Но в последних четырех турах «Вулверхэмптон» идет без поражений. В недавних играх «бродяги» победили «Фулхэм» (1:0), «Лидс» (1:0), расписали мировую с «Ньюкаслом» (1:1) и взяли верх над «Кристал Пэлас» (2:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Лестера» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.38, на ничью — 3.32, а на победу «Вулверхэмптона» — 3.26.

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    Во всех четырех матчах АПЛ, в которых «Вулвз» никому не проигрывали, было забито максимум 2 гола. Команда Эшпириту Санту играет закрыто и не позволяет соперникам активничать впереди.

    Хозяева предстоящей встречи будут биться за победу, однако вскрыть плотную оборону гостей — задача не из легких. Наши прогноз и ставка — «Лестер» не проиграет и тотал меньше 2.5 с коэффициентом 2.12. 0

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    «Лестер» — «Вулверхэмптон» Прогноз (к. 2.12) и ставки на матч АПЛ 8 ноября 2020 года. Прогноз на «Лестер» — «Вулверхэмптон» Прогноз (к. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.12
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