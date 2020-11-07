«Аугсбург» — «Герта». Прогноз (к. 3.40) на матч Бундеслиги 7 ноября 2020 года

В седьмом туре чемпионата Германии «Аугсбург» будет принимать «Герту». Игра пройдет на стадионе «ВВК Арена» 7 ноября. Начало встречи — в 17:30 мск. Прогноз на «Аугсбург» — «Герта».

«Аугсбург»

«Аугсбург» уже успел запомниться в этом сезоне победой над дортмундской «Боруссией» (2:0). На сегодня в его активе 10 очков и шестое место в таблице.

Неплохой старт в первенстве испортился, когда клуб уступил дома «Лейпцигу». Но тут надо понимать, что до прошлого тура «Быки» были лучшей командой Германии согласно турнирной таблице.

К позитивным моментам также можно добавить, что «Аугсбург» до встречи с «Лейпцигом» пропустил только один гол.

Все прогнозы на Бундеслигу

В позапрошлом туре коллектив проиграл на выезде «Байеру» со счетом 1:3, но в прошлом — сумел прервать безвыигрышную серию победой над «Майнцем» (3:1).

«Герта»

Берлинская команда в шести турах набрала всего четыре очка. В таблице чемпионата она находится на 14 строчке. За пять матчей Бундеслиги бело-голубые забили 10 голов, а пропустили — 13.

А в 1/32 финала Кубка страны подопечные Бруно Лаббадиа уступили «Айнтрахту» Б (4:5). В дебютной встрече Бундеслиги берлинцы разгромили «Вердер» (4:1).

Но в четырех следующих матчах немецкого первенства «Герта» осталась без набранных баллов. Бело-голубые проиграли «Айнтрахту» (1:3), «Баварии» (3:4), «Штутгарту» (0:2) и «РБ Лейпцигу» (1:2).

Серия из трех поражений кряду прервалась в прошлом туре домашней ничьей с «Вольфсбургом» (1:1).

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,37.

Успех хозяев поля оценивается в 4,75, тогда как ничья — в 4,00.

Наши прогноз и ставка — «Аугсбург» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 3,40. 0