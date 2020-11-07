ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юсуф ЯзыджиЯзыджи разгромил «Милан», «Селтик» на грани провала. Интересные события Лиги Европы «Барселона»Примера. «Барселона» примет «Бетис», «Валенсия» в гостях у «Реала» «Саутгемтон»АПЛ. «Саутгемтон» вышел в лидеры, «МЮ» в гостях у «Эвертона»
  • 00:53
    • «Саутгемптон» обыграл «Ньюкасл» и возглавил таблицу АПЛ
  • 00:00
    • Форвард «Ромы» Джеко заразился коронавирусом
  • 18:01
    • Гол Шапи признан лучшим в третьем туре Лиги чемпионов
  • 21:58
    • Гендиректор «Рубина»: Арбитры привыкли всех обманывать, решать свои вопросы независимо от правил игры
  • 21:48
    • Вилков признался, что дал ложные показания КДК
  • 21:23
    • Манчини сдал положительный тест на COVID-19
  • 20:54
    • «Уфа» спаслась от поражения в матче с «Сочи»
    Все новости спорта

    Удержится ли «Аугсбург» в топ-6?

    «Аугсбург» — «Герта». Прогноз (к. 3.40) на матч Бундеслиги 7 ноября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Аугсбург Прогнозы на Герту Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Аугсбург» — «Герта»
    «Аугсбург» занимает шестое место
    В седьмом туре чемпионата Германии «Аугсбург» будет принимать «Герту». Игра пройдет на стадионе «ВВК Арена» 7 ноября. Начало встречи — в 17:30 мск. Прогноз на «Аугсбург» — «Герта».
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 07 Ноября 2020 года
    Аугсбург
  • Аугсбург
    •  Аугсбург 17:30 Герта Герта
  • Берлин
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.90
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.40
  • Ставка!
    •

    «Аугсбург»

    «Аугсбург» уже успел запомниться в этом сезоне победой над дортмундской «Боруссией» (2:0). На сегодня в его активе 10 очков и шестое место в таблице.

    Неплохой старт в первенстве испортился, когда клуб уступил дома «Лейпцигу». Но тут надо понимать, что до прошлого тура «Быки» были лучшей командой Германии согласно турнирной таблице.

    К позитивным моментам также можно добавить, что «Аугсбург» до встречи с «Лейпцигом» пропустил только один гол.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В позапрошлом туре коллектив проиграл на выезде «Байеру» со счетом 1:3, но в прошлом — сумел прервать безвыигрышную серию победой над «Майнцем» (3:1).

    «Герта»

    Берлинская команда в шести турах набрала всего четыре очка. В таблице чемпионата она находится на 14 строчке. За пять матчей Бундеслиги бело-голубые забили 10 голов, а пропустили — 13.

    А в 1/32 финала Кубка страны подопечные Бруно Лаббадиа уступили «Айнтрахту» Б (4:5). В дебютной встрече Бундеслиги берлинцы разгромили «Вердер» (4:1).

  • Угроза Лиге чемпионов. Возможно ли появление европейской Суперлиги?
  • Крупнейшие клубы Европы по-прежнему думают об отделении
  • 22/10/2020

    • Но в четырех следующих матчах немецкого первенства «Герта» осталась без набранных баллов. Бело-голубые проиграли «Айнтрахту» (1:3), «Баварии» (3:4), «Штутгарту» (0:2) и «РБ Лейпцигу» (1:2).

    Серия из трех поражений кряду прервалась в прошлом туре домашней ничьей с «Вольфсбургом» (1:1).

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,37.

    15 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 19 500ИгратьБонус только по промо LIVESPORTmelbet.ru

    Успех хозяев поля оценивается в 4,75, тогда как ничья — в 4,00.

    Наши прогноз и ставка — «Аугсбург» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 3,40. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Урал — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Спартак-2 — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Швеция — Россия
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Волгарь — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Эвертон — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Динамо Рига — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.87
  • Прогноз на матч Штутгарт — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Майнц — Шальке
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Барселона — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.62
  • Прогноз на матч Барселона — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.62
  • Прогноз на матч Финляндия — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Шапи открывает счет со штрафного
  • Безумный матч «Краснодара». Вели 2:0, но посыпались и проиграли
    • 02:24 05/11/2020     Фрагмент матча
  • Обалдеть! Российская молодежка вынесла взрослую сборную Финляндии
    • Вчера в 00:22     Антуан Гризманн
  • Трансферный дайджест. 27 октября — 2 ноября
    • 21:58 02/11/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Аугсбург» — «Герта». Прогноз (к. 3.40) на матч Бундеслиги 7 ноября 2020 года. Прогноз на «Аугсбург» — «Герта». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.40
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры