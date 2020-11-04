«СКА-Хабаровск» — «Рубин». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч Кубка России 4 ноября 2020 года

В среду, 4 ноября, «СКА-Хабаровск» на своем поле сыграет с казанским «Рубином» в третьем туре группового этапа Кубка России. Начало встречи — в 10:00 по мск. Прогноз на «СКА-Хабаровск» — «Рубин».

«СКА-Хабаровск»

«СКА-Хабаровск», как представитель ФНЛ, начал свое выступление в этом розыгрыше Кубка России еще с квалификации, где дома только по пенальти прошел воронежский «Факел».

На групповом этапе дальневосточники обыграли в гостях новороссийский «Черноморец» со счетом 3:1, выступающий во второй российской лиге.

В первом дивизионе «армейцы» после 19 сыгранных туров расположились на 12 строке в турнирной таблице, имея на своем счету 25 набранных пунктов, значительно отстав от зоны плей-офф.

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В своем последнем сыгранном матче хабаровчане на своей территории не смогли справиться с омским «Иртышом», сыграв 1:1, а туром ранее они в Томске одолели 2:1 местную «Томь».

«Рубин»

«Рубин», представляющий РПЛ, начал свой путь в текущем кубковом розыгрыше сразу с группового этапа.

В первом туре данной стадии казанский коллектив взял верх на выезде над новороссийским «Черноморцем», победив со счетом 4:2.

В турнирной таблице Премьер-лиги «рубиновые» после 13 сыгранных матчей находятся на седьмой позиции, имея в своей копилке 21 набранный балл, что на два меньше, чем у четвертой строки.

На прошедших выходных «Рубин» в родных стенах справился с тульским «Арсеналом», выиграв 3:1, а туром ранее казанцы сенсационно одолели в Питере «Зенит» со счетом 2:1.

Последний раз эти коллективы играли между собой в сезоне 2017/18. И тогда в рамках РПЛ в Хабаровске была ничья (1:1), а в Казани победил «Рубин» — 3:1.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Рубина» предлагают — 1.68.

На викторию «СКА-Хабаровск» дают — 4.84, ничья оценена — в 3.64.

Казанский коллектив явно превосходит в классе хабаровчан, и даже фактор чужого поля не должен помешать «Рубину» победить еще в основное время. 0