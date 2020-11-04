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    Казанцы не будут иметь проблем в Хабаровске?

    «СКА-Хабаровск» — «Рубин». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч Кубка России 4 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «СКА-Хабаровск» — «Рубин»
    «Рубин»
    В среду, 4 ноября, «СКА-Хабаровск» на своем поле сыграет с казанским «Рубином» в третьем туре группового этапа Кубка России. Начало встречи — в 10:00 по мск. Прогноз на «СКА-Хабаровск» — «Рубин».
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    Футбол. Россия. Кубок. Группа 9 04 Ноября 2020 года
    СКА-Хабаровск
  • Хабаровск
    •  СКА-Хабаровск 10:00 Рубин Рубин
  • Казань
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.40
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 1.67
  • Ставка!
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    «СКА-Хабаровск»

    «СКА-Хабаровск», как представитель ФНЛ, начал свое выступление в этом розыгрыше Кубка России еще с квалификации, где дома только по пенальти прошел воронежский «Факел».

    На групповом этапе дальневосточники обыграли в гостях новороссийский «Черноморец» со счетом 3:1, выступающий во второй российской лиге.

    В первом дивизионе «армейцы» после 19 сыгранных туров расположились на 12 строке в турнирной таблице, имея на своем счету 25 набранных пунктов, значительно отстав от зоны плей-офф.

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    В своем последнем сыгранном матче хабаровчане на своей территории не смогли справиться с омским «Иртышом», сыграв 1:1, а туром ранее они в Томске одолели 2:1 местную «Томь».

    «Рубин»

    «Рубин», представляющий РПЛ, начал свой путь в текущем кубковом розыгрыше сразу с группового этапа.

    В первом туре данной стадии казанский коллектив взял верх на выезде над новороссийским «Черноморцем», победив со счетом 4:2.

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    • В турнирной таблице Премьер-лиги «рубиновые» после 13 сыгранных матчей находятся на седьмой позиции, имея в своей копилке 21 набранный балл, что на два меньше, чем у четвертой строки.

    На прошедших выходных «Рубин» в родных стенах справился с тульским «Арсеналом», выиграв 3:1, а туром ранее казанцы сенсационно одолели в Питере «Зенит» со счетом 2:1.

    Последний раз эти коллективы играли между собой в сезоне 2017/18. И тогда в рамках РПЛ в Хабаровске была ничья (1:1), а в Казани победил «Рубин» — 3:1.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Рубина» предлагают — 1.68.

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    На викторию «СКА-Хабаровск» дают — 4.84, ничья оценена — в 3.64.

    Казанский коллектив явно превосходит в классе хабаровчан, и даже фактор чужого поля не должен помешать «Рубину» победить еще в основное время. 0

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    «СКА-Хабаровск» — «Рубин». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч Кубка России 4 ноября 2020 года. Прогноз на «СКА-Хабаровск» — «Рубин». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.68
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