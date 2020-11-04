«СКА-Хабаровск» — «Рубин». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч Кубка России 4 ноября 2020 года

«СКА-Хабаровск»
«СКА-Хабаровск», как представитель ФНЛ, начал свое выступление в этом розыгрыше Кубка России еще с квалификации, где дома только по пенальти прошел воронежский «Факел».
На групповом этапе дальневосточники обыграли в гостях новороссийский «Черноморец» со счетом 3:1, выступающий во второй российской лиге.
В первом дивизионе «армейцы» после 19 сыгранных туров расположились на 12 строке в турнирной таблице, имея на своем счету 25 набранных пунктов, значительно отстав от зоны плей-офф.
В своем последнем сыгранном матче хабаровчане на своей территории не смогли справиться с омским «Иртышом», сыграв 1:1, а туром ранее они в Томске одолели 2:1 местную «Томь».
«Рубин»
«Рубин», представляющий РПЛ, начал свой путь в текущем кубковом розыгрыше сразу с группового этапа.
В первом туре данной стадии казанский коллектив взял верх на выезде над новороссийским «Черноморцем», победив со счетом 4:2.
В турнирной таблице Премьер-лиги «рубиновые» после 13 сыгранных матчей находятся на седьмой позиции, имея в своей копилке 21 набранный балл, что на два меньше, чем у четвертой строки.
На прошедших выходных «Рубин» в родных стенах справился с тульским «Арсеналом», выиграв 3:1, а туром ранее казанцы сенсационно одолели в Питере «Зенит» со счетом 2:1.
Последний раз эти коллективы играли между собой в сезоне 2017/18. И тогда в рамках РПЛ в Хабаровске была ничья (1:1), а в Казани победил «Рубин» — 3:1.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Рубина» предлагают — 1.68.
На викторию «СКА-Хабаровск» дают — 4.84, ничья оценена — в 3.64.
Казанский коллектив явно превосходит в классе хабаровчан, и даже фактор чужого поля не должен помешать «Рубину» победить еще в основное время. 0