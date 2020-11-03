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    Продлит ли «Атлетико» серию поражений «Локомотива»?

    «Локомотив» — «Атлетико». Прогноз (к. 1.65) и ставки на Лигу чемпионов 3 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Атлетико»
    «Локомотив»
    Московский «Локомотив» примет мадридский «Атлетико» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится 3 ноября, начало — в 20:55 мск. Прогноз на «Локомотив» — «Атлетико».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа A 03 Ноября 2020 года
    Локомотив
  • Москва
    •  Локомотив 20:55 Атлетико Атлетико
  • Мадрид
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 9.50
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 1.37
  • Ставка!
    •

    «Локомотив»

    «Железнодорожники» завершили сентябрь двумя минимальными победами, дома победив со счетом 1:0 «Тамбов», а затем на выезде обыграли с минимальным же счетом ЦСКА (1:0).

    Октябрь «Локомотив» начал домашним успехом в матче с «Химками» (2:1), а затем, после международной паузы, не без труда одолел дома «Уфу» (1:0)

    В стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» на выезде сыграл вничью с австрийским «Зальцбургом» (2:2), открыв счет, пропустив дважды и сумев отыграться.

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    Затем «Локо» внезапно на своем поле уступил «Ротору» (1:2) в рамках РПЛ, зато во втором туре ЛЧ оказал дома уверенное сопротивление «Баварии», хотя в итоге и уступил со счетом 1:2.

    В последнем матче подопечные Марко Николича на выезде проиграли «Сочи» (1:2) и с 21 очком после 13 туров идут на 7-м месте. Разница мячей 14-11, 3 гола забил Федор Смолов.

    «Атлетико»

    «Матрасники» начали сезон Примеры домашним разгромом «Гранады» (6:1), зато потом выдали две безголевых ничьи — с «Уэской» в гостях и «Вильярреалом» дома.

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    • Прорвало мадридцев в выездном матче с «Сельтой» (2:0), но выезд в Мюнхен в рамках Лиги чемпионов испортил Диего Симеоне настроение — «Атлетико» был разгромлен «Баварией» (0:4).

    Вернувшись домой, «Атлетико» обыграл на своем поле «Бетис» (2:0) в рамках примеры, а потом во 2-м туре ЛЧ не без труда справился с «Зальцбургом» (3:2), вырвав победу в концовке.

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    • В последнем матче «матрасники» на выезде победили «Осасуну» (3:1) и с 14 очками после 6 туров примеры идут на 3-м месте. Разница мячей 13-2.

    Прогноз и ставки

    На победу «Локомотива» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 9.50, на ничью — 4.85, а на победу «Атлетико» — 1.35.

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    «Локомотив» играл с «Атлетико» в 1/8 финала Лиги Европы в 2018 году (0:3 в гостях и 1:5 дома) и в групповом этапе в 2019 году (0:2 дома и в гостях).

    «Атлетико» неровно выступает на старте сезона, но у «Локомотива» отрезок еще хуже. Прогнозируем, что «Атлетико» не проиграет в Москве.

    Матч вряд ли будет результативным. Интересен вариант для ставок «обе забьют — нет» за 1,60. 0

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    «Локомотив» — «Атлетико». Прогноз (к. 1.65) и ставки на Лигу чемпионов 3 ноября 2020 года. Прогноз на «Локомотив» — «Атлетико». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
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