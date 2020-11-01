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    Прервет ли «Тамбов» свою серию поражений в матчах с «Динамо»?

    «Тамбов» — «Динамо». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч чемпионата России по футболу 1 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Тамбов» — «Динамо»
    «Динамо»
    В воскресенье, 1 ноября, «Тамбов» на своем поле примет «Динамо» в рамках 13-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Мордовия Арена» в Саранске, начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Тамбов» — «Динамо».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 01 Ноября 2020 года
    Тамбов
  • Тамбов
    •  Тамбов 19:00 Динамо Динамо
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
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    «Тамбов»

    Конец сентября тамбовчанам не удался — они сначала на выезде уступили «Локомотиву» (0:1), а потом дома проиграли «Спартаку» (0:2).

    Октябрь «волки» начали с того, что спаслись от поражения в матче с тульским «Арсеналом» (1:1), а после международной паузы обыграли на выезде «Ротор» (2:0).

    В последних матчах «Тамбов» на выезде обыграл брянское «Динамо» (2:0) в Кубке России и в рамках РПЛ разошелся миром с «Уралом» (0:0) в Екатеринбурге.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    После 12 туров РПЛ «Тамбов» с 12 очками занимает 12 место. Разница мячей 10-14, 3 гола забил Александр Карапетян.

    «Динамо»

    В сентябре «Динамо» вылетело из квалификации Лиги Европы, уступив в Тбилиси местному «Локомотиву» (1:2).

    В РПЛ после этого бело-голубые победили дома «Ахмат» (1:0), но на выезде проиграли «Химкам» (0:1), после чего наставник «Динамо» Кирилл Новиков покинул свой пост.

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  • 26/10/2020

    • Под руководством и.о. главного тренера Александра Кульчего «Динамо» дома победило «Краснодар» (2:0), но в матче с ЦСКА на выезде проиграло 1:3.

    В последнем матче командой руководил новый наставник — немец Сандро Шварц. «Динамо» дома победило «Сочи» со счетом 3:1.

    Календарь и таблица РПЛ

    После 12 туров РПЛ «Динамо» с 20 очками — на 5-м месте. Разница мячей 13-9, 2 гола забил Клинтон Н'Жи.

    Прогноз и ставки

    На победу «Тамбова» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5.25, на ничью — 3.50, а на победу «Динамо» — 1.80.

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    Команды встречались 4 раза и все 4 матча выиграло «Динамо». В прошлом сезоне бело-голубые победили 2:0 на выезде и 1:0 дома.

    «Динамо» лихорадит, но «Тамбову» подопечные Шварца вряд ли уступят. Прогнозируем, что бело-голубые не проиграют.

    Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок «обе забьют — нет» за 1,65, и ТМ 2,5 за 1,60. 0

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    «Тамбов» — «Динамо». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч чемпионата России по футболу 1 ноября 2020 года. Прогноз на «Тамбов» — «Динамо». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80
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