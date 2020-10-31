«Сочи» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.96) и ставки на чемпионат России 31 октября 2020 года

Московский «Локомотив» сыграет против «Сочи» в рамках гостевого матча 13-го тура чемпионата России. Встреча состоится 31 октября в Сочи, начало — в 19:00 мск. Прогноз на «Сочи» — «Локомотив».

«Сочи»

После довольно мощного старта южане потихоньку начали откатываться ближе к середине турнирной таблицы. Не так уж и удивительно, хотя в какой-то момент действительно начали появляться мысли о шансах «Сочи» побороться даже за место в топ-4.

На данный момент «Сочи» находится седьмой строчке, отставание от лидирующего «Спартака» составляет уже восемь очков.

В пяти предыдущих турах команда Владимира Федотова потерпела три поражения и одержала только одну победу. У сочинцев началась черная полоса, это очевидно.

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На прошлой неделе «Сочи» проиграл московскому «Динамо», а перед этим уступил «Зениту». В обоих случаях южане пропустили по три мяча.

«Локомотив»

В «Локомотиве» сейчас эйфория. Среди недели «железнодорожники» достойно проиграли «Баварии». Как это ни странно звучит, но проигрыш лучшей команде Европы в России многие действительно восприняли как успехи. По одной простой причине — «Локо» проиграл всего лишь со счетом 1:2. А ведь даже «Барселона» пропустила от «Баварии» восемь мячей...

И главный парадокс заключается в том, что мы, конечно же, слегка иронизируем, но «Локомотив» действительно доволен собой, хотя еще на прошлой неделе команда Марко Николича проиграла дома «Ротору». Это футбол, понятно, произойти может что угодно, но все-таки «Ротор» худшая команда РПЛ.

После поражения от «Ротора» «железнодорожники» опустились в таблице на четвертое место. Но ситуация под контролем, конкуренты рядом. Все, кроме «Спартака».

Что касается, позитивных моментов, то до встречи с «Ротором» беспроигрышная серия «Локомотива» в РПЛ составляла шесть матчей, в которых столичный клуб пропустил лишь один мяч.

Прогноз и ставка

На победу «Сочи» в предстоящем матче можно поставить за 2.75, ничью букмекеры предлагают за 3.34, а победу «Локомотива» — за 2.77.

Нет абсолютно никаких сомнений, что после «Баварии» у футболистов «Локомотива» будет не совсем привычная усталость. В чемпионате России так много бегать приходится крайне редко. А против «Баварии» «железнодорожники» набегались на пять матчей вперед.

Так что у «Сочи» есть отличный шанс прервать неудачную серию. Хозяева тоже не впечатляли в последнее время, но это не значит, что они не смогут воспользоваться усталостью соперника.

Ставка — победа «Сочи» с форой (0) за 1.96.

А также гол «Сочи» во втором тайме за 1.97. После перерыва игроки «Локомотива» снова вспомнят про энергозатратный матч с «Баварией». 0