«Атлетико» — «Зальцбург». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч Лиги чемпионов 27 октября 2020 года

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» будет принимать «Зальцбург». Игра пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано» 27 октября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Атлетико» — «Зальцбург».

«Атлетико»

После первого тура мадридский клуб идет последним в Группе А с нулем очков. На старте еврокубковой кампании «Атлетико» без шансов уступил «Баварии» на «Альянц Арене» (0:4).

В чемпионате страны «матрасники» пока являются пятыми. В пяти играх они сумели заработать 11 очков и забить 10 голов, что считается вторым лучшим показателем в нападении на данный момент в Ла Лиге.

Ну а пропустили в Примере мадридцы всего 1 гол. Это случилось в первом туре чемпионата в противостоянии с «Гранадой» (6:1). Затем были ничьи с «Уэской» (0:0) и «Вильярреалом» (0:0).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Еще одну победу в чемпионате подопечные Диего Симеоне завоевали 17 октября в матче с «Сельтой» (2:0). А на выходных «Атлетико» обыграл «Бетис» (2:0).

«Зальцбург»

В Лиге чемпионов австрийская команда с одним очком находится на третьей строчке в квартете А. На старте турнира «Зальцбург» на своем поле принимал «Локомотив». Игра завершилась ничейным исходом — 2:2.

В австрийской Бундеслиге «быки» пока идут без потерь. В пяти турах «Зальцбург» заработал максимальное количество очков — 15 и возглавил таблицу, опередив второй клуб на 2 пункта.

В четырех турах чемпионата подопечные Джесси Марша обыграли «Вольфсберг» (3:1), «Альтах» (4:1), «Рид» (3:1) и «Хартберг» (7:1).

Затем была игра в Кубке страны. На стадии 1/16 «Зальцбург» прошел «Санкт-Пельтен» (3:0). А после встречи в ЛЧ с «Локо» «быки» в Бундеслиге разобрались с «Аустрией» (2:0).

Прогноз и ставка

Победа «Атлетико» в предстоящем матче оценивается в 1.66, на ничью букмекеры

дают коэффициент 4.24, а на победу «Зальцбурга» — 5.30.

Если не считать провальную встречу с «Баварией», «Атлетико» демонстрирует хорошую игру в обороне, взломать которую «Зальцбургу» будет крайне сложно в гостях.

Если мадридцы намерены выходить из группы, им необходимо брать 3 очка в подобных поединках. Наши прогноз и ставка — победа «Атлетико» с коэффициентом 1.66. 0