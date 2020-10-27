ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джейми ВардиЭффект Варди. «Лестер» впервые за 47 лет обыграл «Арсенал» на выезде «Ростов» — «Химки»Ростовская сенсация. Мирзов приблизил «Химки» к спасению от вылета Зинедин ЗиданЗидан выиграл тактическую дуэль у Кумана
  • 19:41
    • «Торпедо» одержало вторую победу подряд
  • 19:33
    • «Локомотив» на выезде разгромил «Салават Юлаев»
  • 18:24
    • Медведев: Мы не ведем переговоры ни с Почеттино, ни с Маурисио
  • 17:59
    • «Сибирь» одержала победу над «Барысом»
  • 15:59
    • Флик выделил у «Локомотива» Эдера и Смолова
  • 13:30
    • Нидерландцы рассудят «Боруссию» и «Зенит» в Лиге чемпионов
  • 10:49
    • «Ротор» подаст жалобу на судейство в матче с «Локомотивом»
    Все новости спорта

    Какой результат «Атлетико» добудет во втором туре?

    «Атлетико» — «Зальцбург». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч Лиги чемпионов 27 октября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Атлетико Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Ред Булл Зальцбург Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Атлетико» — «Зальцбург»
    Луис Суарес
    Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» будет принимать «Зальцбург». Игра пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано» 27 октября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Атлетико» — «Зальцбург».
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Группа A 27 Октября 2020 года
    Атлетико
  • Мадрид
    •  Атлетико 23:00 Зальцбург Зальцбург
  • Зальцбург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.60
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 5.50
  • Ставка!
    •

    «Атлетико»

    После первого тура мадридский клуб идет последним в Группе А с нулем очков. На старте еврокубковой кампании «Атлетико» без шансов уступил «Баварии» на «Альянц Арене» (0:4).

    В чемпионате страны «матрасники» пока являются пятыми. В пяти играх они сумели заработать 11 очков и забить 10 голов, что считается вторым лучшим показателем в нападении на данный момент в Ла Лиге.

    Ну а пропустили в Примере мадридцы всего 1 гол. Это случилось в первом туре чемпионата в противостоянии с «Гранадой» (6:1). Затем были ничьи с «Уэской» (0:0) и «Вильярреалом» (0:0).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Еще одну победу в чемпионате подопечные Диего Симеоне завоевали 17 октября в матче с «Сельтой» (2:0). А на выходных «Атлетико» обыграл «Бетис» (2:0).

    «Зальцбург»

    В Лиге чемпионов австрийская команда с одним очком находится на третьей строчке в квартете А. На старте турнира «Зальцбург» на своем поле принимал «Локомотив». Игра завершилась ничейным исходом — 2:2.

    В австрийской Бундеслиге «быки» пока идут без потерь. В пяти турах «Зальцбург» заработал максимальное количество очков — 15 и возглавил таблицу, опередив второй клуб на 2 пункта.

  • Угроза Лиге чемпионов. Возможно ли появление европейской Суперлиги?
  • Крупнейшие клубы Европы по-прежнему думают об отделении
  • 22/10/2020

    • В четырех турах чемпионата подопечные Джесси Марша обыграли «Вольфсберг» (3:1), «Альтах» (4:1), «Рид» (3:1) и «Хартберг» (7:1).

    Затем была игра в Кубке страны. На стадии 1/16 «Зальцбург» прошел «Санкт-Пельтен» (3:0). А после встречи в ЛЧ с «Локо» «быки» в Бундеслиге разобрались с «Аустрией» (2:0).

    Прогноз и ставка

    Победа «Атлетико» в предстоящем матче оценивается в 1.66, на ничью букмекеры

    15 000ПолучитьКешбэк — уникальный бонус новичкам1xstavka.ru 500ПолучитьФрибет за регистрациюolimp.bet

    дают коэффициент 4.24, а на победу «Зальцбурга» — 5.30.

    15 000ПолучитьКешбэк — уникальный бонус новичкам1xstavka.ru 500ПолучитьФрибет за регистрациюolimp.bet

    Если не считать провальную встречу с «Баварией», «Атлетико» демонстрирует хорошую игру в обороне, взломать которую «Зальцбургу» будет крайне сложно в гостях.

    Если мадридцы намерены выходить из группы, им необходимо брать 3 очка в подобных поединках. Наши прогноз и ставка — победа «Атлетико» с коэффициентом 1.66. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.61
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.58
  • Прогноз на матч СКА — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Брайтон — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  4.66
  • Экспресс дня 26 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.91
  • Прогноз на матч Байер — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Милан — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.64
  • Прогноз на матч Бернли — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Леванте — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Леванте — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бенфика — Белененсеш
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.23
  • Прогноз на матч Ак Барс — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Локомотив — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  2.45
  • Прогноз на матч Порту — Олимпиакос
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Зинедин Зидан
  • Зидан допустил серьезную ошибку, «Шахтер» резервным составом шокировал «Реал»
    • 14:00 22/10/2020     «Зенит» — «Брюгге»
  • Залечь на дно после «Брюгге». «Зенит» сделал заявку на четвертое место в группе
    • 00:59 21/10/2020     Хабиб Нурмагомедов
  • Абсолютно великий. Хабиб ушел максимально красиво
    • Вчера в 12:56
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Атлетико» — «Зальцбург». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч Лиги чемпионов 27 октября 2020 года. Прогноз на «Атлетико» — «Зальцбург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.66
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры