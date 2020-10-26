«Бернли» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч АПЛ 26 октября 2020 года

В шестом туре английской Премьер-лиги «Бернли» будет принимать «Тоттенхэм». Игра пройдет на стадионе «Терф Мур» 26 октября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Бернли» — «Тоттенхэм».

«Бернли»

Футбольный клуб из одноименного города сыграл в четырех матчах Премьер-лиги. В этих встречах команда заработала всего 1 балл, из-за чего в таблице она занимает 18 место.

В трех матчах АПЛ из четырех «Бернли» проиграл, пропустив 8 голов. В дебютной встрече чемпионата «бордовые» крупно влетели «Лестеру» на «Кинг Пауэр» (2:4).

Затем в Премьер-лиге подопечные Шона Дайча дома оказались слабее «Саутгемптона» (0:1), а в октябре его команда уступила «Ньюкаслу» (1:3) и расписала мировую с «Вест Бромвичем» (0:0).

Все прогнозы на АПЛ

В Кубке лиги «Бернли» дошел до 1/8. На стадии 1/32 бордовые переиграли «Шеффилд Юнайтед» по пенальти (1:1, 5:4), а в 1/16 они одолели «Миллуол» (2:0). Ну а вылетела команда Дайча от «Ман Сити» (0:3).

«Тоттенхэм»

Лондонский клуб провел на 1 матч больше, чем его ближайший соперник. В пяти турах чемпионата лилейно-белые заработали 8 очков и заняли 11 место в таблице.

В дебютном туре АПЛ «Тоттенхэм» уступил «Эвертону» (0:1), а затем в чемпионате «шпоры» разгромили «Саутгемптон» (5:2) и расписали мировую с «Ньюкаслом» (1:1).

В октябрьских матчах Премьер-лиги подопечные Жозе Моуринью разгромили «МЮ» (6:1) и сыграли вничью с «Вест Хэмом» (3:3).

В Кубке лиги «Тоттенхэм» 29 сентября прошел «Челси» благодаря победе по пенальти (1:1, 5:4), а в недавнем матче группового раунда ЛЕ лондонцы легко справились с австрийским клубом ЛАСК (3:0).

Прогноз и ставка

На победу «Бернли» в матче шестого тура АПЛ букмекеры дают коэффициент 5.55, на ничью они предлагают поставить за 4.28, а на победу «Тоттенхэма» — за 1.64.

На прошлой неделе серия без поражений команды Моуринью продлилась до десяти поединков. В восьми встречах были зафиксированы победы.

В матче с «Бернли», который на старте забуксовал внизу таблицы, лондонцы также смогут добыть 3 очка. Наши прогноз и ставка — победа «Тоттенхэма» с коэффициентом 1.64. 0