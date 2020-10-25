«Вердер» — «Хоффенхайм». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч Бундеслиги 25 октября 2020 года

В пятом туре чемпионата Германии «Вердер» будет принимать «Хоффенхайм». Игра пройдет на «Везерштадион» 25 октября. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на «Вердер» — «Хоффенхайм».

«Вердер»

В минувшем сезоне команда из Бремена боролась за сохранение прописки в Бундеслиге в стыковых матчах. А в текущем розыгрыше она уже заработала 7 очков в 4 турах и заняла седьмую позицию в таблице.

Первый официальный матч «Вердер» провел в Кубке Германии. На стадии 1/32 «музыканты» всухую обыграли клуб из Региональной лиги «Карл-Цейс Йена» (2:0).

Однако в стартовом туре чемпионата бременцы на «Везерштадион» потерпели разгромное поражение от «Герты» (1:4). Дебютную победу в Бундеслиге зелено-белые добыли в противостоянии с «Шальке» (3:1).

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В третьем туре немецкого первенства «Вердер» одержал верх над «Арминией» (1:0), а 17 октября подопечные Флориана Кофельдта расписали мировую с «Фрайбургом» (1:1).

«Хоффенхайм»

Футбольный клуб из Зинсхайма занимает восьмую позицию в чемпионате с 6 очками. От «Вердера» он отстает на 1 пункт. За 4 тура команда забила 8 голов, а пропустила 6.

Первый поединок сезона «Хоффенхайм» провел в рамках 1/32 финала Кубка. В противостоянии с «Хемнитцером» исход встречи был решен в серии пенальти в пользу «деревенских» (2:2, 3:2).

А в чемпионате Германии подопечные Себастьяна Хенесса стартовали с двух побед. В гостях сине-белые переиграли «Кельн» (3:2), а дома они разгромили «Баварию» (4:1).

После феерии в матче с мюнхенской машиной «Хоффенхайм» в Бундеслиге потерпел поражения от «Айнтрахта» (1:2) и «Боруссии» Д (0:1). А в первом поединке Лиги Европы «деревенские» победили «Црвену Звезду» (2:0).

Прогноз и ставка

Победа «Вердера» в предстоящем матче оценивается в 3.06, ничейный исход — в 3.80, а на победу «Хоффенхайма» букмекеры дают коэффициент 2.30.

В четырех очных встречах из пяти последних матчах соперники забивали друг другу минимум 2 гола. Кроме того, в четырех играх «деревенские» лидировали в одном из таймов.

Гости грядущего поединка снова способны увезти очки из Бремена, но для этого им нужно брать под контроль ход матча. Наши прогноз и ставка — «Хоффенхайм» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1.65. 0