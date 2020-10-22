«Стандард» — «Рейнджерс». Прогноз (к. 2.60) и ставки на матч Лиги Европы 22 октября 2020 года

22 октября в первом туре группового этапа Лиги Европы бельгийский «Стандард» на своем поле сыграет с шотландским «Рейнджерс». Стартовый свисток будет дан в 19:55 по мск. Прогноз на «Стандард» — «Рейнджерс».

«Стандард»

«Стандард» начал нынешний сезон еврокубков со 2-го раунда квалификации Лиги Европы. В нем бельгийский клуб переиграл валлийский «Бала Таун» (2:0).

В третьем раунде отбора команде уже пришлось пробивать серию пенальти. По ее итогам была повержена сербская «Войводина» (2:1).

Наконец, в раунде плей-офф Лиги Европы коллектив победил венгерский «Фехервар» (3:1), благодаря чему пробился в основную сетку ЛЕ.

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По итогам девяти туров бельгийского первенства льежцы занимают четвертое место с отставанием всего в один балл от лидера «Брюгге».

«Рейнджерс»

В домашнем первенстве команда из Глазго успела сыграть в 11 турах. Сейчас с 29 очками на счету она занимает первое место в таблице.

А в дебютном матче квалификации Лиги Европы «Рейнджерс» встретился с «Линкольн Сити» и разгромил его 5:0. Далее была осечка во встрече с «Хибернианом» в шотландской Премьер-лиге (2:2).

Затем в полуфинале квалификации ЛЕ «плюшевые мишки» оставили не у дел нидерландский «Виллем II» (4:0), после чего в Премьер-лиге «Рейнджерс» прихлопнул «Мотеруэлл» (5:1).

Наконец, путевка в основной раунд Лиги Европы была добыта в матче с «Галатасараем» (2:1). Клуб выиграл пять прошлых поединков кряду, включая дерби с «Селтиком» (2:0) в гостях.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,25.

Успех хозяев поля оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,50.

Наши прогноз и ставка на матч — обе команды забьют без ничьей за 2,60. 0