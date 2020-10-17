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    «Лацио» снова легко выиграет у «Сампдории»?

    «Сампдория» — «Лацио». Прогноз (к. 1.97) и ставки на чемпионат Италии 17 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Сампдория» — «Лацио»
    «Лацио» потерял пять очков в трех первых турах
    «Сампдория» встретится на своем поле с «Лацио» в рамках четвертого тура чемпионата Италии. Игра состоится 17 октября в Генуе, начало — в 19:00 мск. Прогноз на «Сампдория» — «Лацио».
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    Футбол. Италия. Серия А 17 Октября 2020 года
    Сампдория
  • Генуя
    •  Сампдория 19:00 Лацио Лацио
  • Рим
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 3.55
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  • 2.15
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    «Сампдория»

    У «Сампдории» получился сложный старт в новом сезоне. Первые матчи вызвали серьезные вопросы по поводу готовности команды Клаудио Раньера к новому чемпионату.

    В первом туре «Сампдории» проиграла со счетом 0:3 «Ювентусу». В принципе, ничего такого, матч с чемпионом и тд. Однако по игре «Самп» выглядела просто ужасно.

    И поэтому поражение от вернувшегося в элиту «Беневенто» никого, в общем-то, и не удивило. Генуэзский клуб пропустил на своем поле от команды Филиппо Индзаги три мяча.

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    Однако в третьем туре «Сампдория» неожиданно пришла в себя. Подопечные Раньери выиграла на выезде у бодро стартовавшей «Фиорентины». Этот результат должен заметно улучшить психологическое состояние команды.

    «Лацио»

    Непросто начался чемпионат и для «Лацио». Пока что в активе римского клуба всего лишь четыре очка. Но потери не стали какой-то большой неожиданностью, учитывая, с кем римлянам пришлось играть в первых турах.

    В стартовом матче «Лацио» выиграл в гостях у «Кальяри», а вот потом началось самое интересное.

    Во втором туре «Лацио» проиграл дома невероятной «Аталанте». Самый болезненный момент — разгромный счет, «Аталанта» забила на «Стадио Олимпико» четыре мяча.

    А перед паузой на матчи сборных «Лацио» сыграл вничью с миланским «Интером». В этой игре команда Симоне Индзаги выглядела уже заметно лучше.

    Прогноз и ставка

    На победу «Сампдории» букмекеры предлагают поставить за 3.40, на ничью за 3.60, а на «Лацио» — за 2.21.

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    В последнее время матчи против «Сампдории» получаются для «Лацио», как правило, не очень сложными. Например, в прошлом сезоне римляне дважды выиграли у «Самп» с общим счетом 8:1.

    Но том, что предстоящий матч станет для гостей приятной прогулкой, есть сомнения. Во-первых, «Лацио» сейчас не так хорош, как в прошлом чемпионате, а во-вторых — «Сампдория» все-таки работает, Раньери в матче с «Фиорентиной» показал, что команда не стоит на месте.

    Оптимальный вариант — ставка на обе команды забьют + общий тотал матча больше 2,5 за 1.97.

    А еще можно рискнуть — очень интересно смотрится ставка на индивидуальный тотал «Сампдории» больше 1,5 за 2.48. Генуэзцы неплохо усилили полузащиту и нападение. 0

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