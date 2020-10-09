«Иртыш» — «Торпедо». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч ФНЛ 9 октября 2020 года

В матче 14-го тура ФНЛ омский «Иртыш» будет принимать московское «Торпедо». Игра состоится 9-го октября на стадионе «Красная звезда». Начало матча в 16:00 по мск. Прогноз на «Иртыш» — «Торпедо».

«Иртыш»

«Иртыш» неудачно проводит сезон. По итогам 12 туров команда находится на последнем 22-м месте с 5 очками в активе. За этот период хозяева отличились лишь шестью голами и победили в одной встрече.

Омичи имеют 9 поражений в своем зачете. В последних двух турах коллектив не уступал, прервав свою серию неудач. Речь идет о ничье с командой «Волгарь» (1:1) и победе над «Факелом» со счетом 1:0.

Ранее «Иртыш» был разгромлен «Крыльями Советов» со счетом 0:4 и проиграл «Текстильщику» 2:1. Также стоит добавить, что команда проиграла 5 из 6 домашних матчей этого сезона. Она забивала лишь в одном из четырех поединков на своем поле.

Прогнозы на ФНЛ

Чаще всего клуб пропускает дома. На счету уже 15 мячей против 8 выездных. Это худший результат ФНЛ.

«Торпедо»

Московский коллектив располагается в четырех очках от четвертой позиции. Команда набрала 22 очка в 13 турах, одержав 6 побед и трижды потерпев неудачу.

«Торпедо» проиграло лишь в одном из четырех матчей ФНЛ. Гости уступили 0:2 «Нижнему Новгороду» у себя дома. Кроме этого команда победила 1:0 «Томь» и 3:0 «Енисей», а также сыграла вничью «Чертаново» (0:0).

«Бело-черные» имеют наивысший показатель забитых мячей в ФНЛ. У них 22 мяча на счету. Выездная разница мячей у подопечных Сергея Игнашевича самая лучшая в лиге — 18 забитых и 5 пропущенных.

Отметим, что на выезде «Торпедо» выиграл 5 матчей из 8 и статистика у команды по этому показателю вторая в ФНЛ.

Прогноз и ставка

Коэффициенты на эту игру букмекеры дают такие: 7.10 на победу «Иртыша», 1.44 на победу «Торпедо» и 4.30 на ничью.

«Торпедо» хорошо играет дома, при этом команда немало забивает. Хозяева занимают последнее место и выиграли всего одну встречу. Так что выбор в этом случае очевиден.

Ставим на то, что «Торпедо» забьет больше одного мяча. Коэффициент составляет 1.67. 0