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    Сколько мячей забьет «Торпедо»?

    «Иртыш» — «Торпедо». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч ФНЛ 9 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Иртыш» — «Торпедо»
    Сергей Игнашевич
    В матче 14-го тура ФНЛ омский «Иртыш» будет принимать московское «Торпедо». Игра состоится 9-го октября на стадионе «Красная звезда». Начало матча в 16:00 по мск. Прогноз на «Иртыш» — «Торпедо».
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    Футбол. Россия. ФНЛ 09 Октября 2020 года
    Иртыш Омск
  • Омск
    •  Иртыш Омск 16:00 Торпедо Торпедо
  • Нижний Новгород
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    Коэффициенты на матч
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  • 9.00
  • X
  • 5.00
  • 2
  • 1.35
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    «Иртыш»

    «Иртыш» неудачно проводит сезон. По итогам 12 туров команда находится на последнем 22-м месте с 5 очками в активе. За этот период хозяева отличились лишь шестью голами и победили в одной встрече.

    Омичи имеют 9 поражений в своем зачете. В последних двух турах коллектив не уступал, прервав свою серию неудач. Речь идет о ничье с командой «Волгарь» (1:1) и победе над «Факелом» со счетом 1:0.

    Ранее «Иртыш» был разгромлен «Крыльями Советов» со счетом 0:4 и проиграл «Текстильщику» 2:1. Также стоит добавить, что команда проиграла 5 из 6 домашних матчей этого сезона. Она забивала лишь в одном из четырех поединков на своем поле.

    Прогнозы на ФНЛ

    Чаще всего клуб пропускает дома. На счету уже 15 мячей против 8 выездных. Это худший результат ФНЛ.

    «Торпедо»

    Московский коллектив располагается в четырех очках от четвертой позиции. Команда набрала 22 очка в 13 турах, одержав 6 побед и трижды потерпев неудачу.

    «Торпедо» проиграло лишь в одном из четырех матчей ФНЛ. Гости уступили 0:2 «Нижнему Новгороду» у себя дома. Кроме этого команда победила 1:0 «Томь» и 3:0 «Енисей», а также сыграла вничью «Чертаново» (0:0).

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    • «Бело-черные» имеют наивысший показатель забитых мячей в ФНЛ. У них 22 мяча на счету. Выездная разница мячей у подопечных Сергея Игнашевича самая лучшая в лиге — 18 забитых и 5 пропущенных.

    Отметим, что на выезде «Торпедо» выиграл 5 матчей из 8 и статистика у команды по этому показателю вторая в ФНЛ.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты на эту игру букмекеры дают такие: 7.10 на победу «Иртыша», 1.44 на победу «Торпедо» и 4.30 на ничью.

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    «Торпедо» хорошо играет дома, при этом команда немало забивает. Хозяева занимают последнее место и выиграли всего одну встречу. Так что выбор в этом случае очевиден.

    Ставим на то, что «Торпедо» забьет больше одного мяча. Коэффициент составляет 1.67. 0

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    «Иртыш» — «Торпедо». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч ФНЛ 9 октября 2020 года . Прогноз на «Иртыш» — «Торпедо». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.67
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