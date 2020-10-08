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    Встреча в Рио-де-Жанейро получится скромной

    «Ботафого» — «Палмейрас». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч чемпионата Бразилии 8 октября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Ботафого» — «Палмейрас»
    Виллиан
    В 14 туре чемпионата Бразилии «Ботафого» сыграет с «Палмейрас». Матч пройдет на «Олимпико Нилтон Сантос» 8 октября. Начало встречи — в 03:30 мск. Прогноз на «Ботафого» — «Палмейрас».

    «Ботафого»

    Команда из Рио-де-Жанейро имеет 13 сыгранных матчей в активе. Набрав всего 12 очков, она заняла предпоследнее место в таблице.

    Последний раз «Ботафого» побеждал 18 сентября. Тогда в рамках Кубка Бразилии «одинокая звезда» обыграла клуб «Васко да Гама» (1:0).

    Затем в чемпионате страны подопечные Бруно Лазарони расписали мировую с «Сантосом» (0:0), после чего в Кубке была ничья с «Васко да Гама» в ответке (0:0).

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    Миром «Ботафого» разошелся и с «Атлетико Гойаниенсе» в 12 туре первенства (1:1). Затем было поражения от «Баия» (1:2) и ничья с «Флуминенсе» (1:1).

    «Палмейрас»

    За 12 матчей коллектив из Сан-Паулу сумел заработать 22 очка. Благодаря этому команда замыкает сейчас тройку лидеров чемпионата, отставая от первой строчки на 5 пунктов.

    17 сентября «Палмейрас» победил «Боливар» в Кубке Либертадорес (2:1), после зелено-белые трижды сыграли вничью в разных соревнованиях.

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    • В чемпионате Бразилии подопечные Вандерлея Лушембурго заработали 1 очко в противостоянии с «Гремио» (1:1). Затем его команда расписала мировую с «Гуарани» в Кубке Либертадорес (0:0) и с «Фламенго» в домашнем первенстве (1:1).

    1 октября в Кубке Либертадорес «Палмейрас» раскатал «Боливар» (5:0), а в чемпионате страны «поросята» победили клуб «Сеара» (2:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Ботафого» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.42, на ничью — 3.48, а на победу «Палмейрас» — 1.85.

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    Обе команды сейчас забивают мало, да и в последних очных поединках тотал меньше 2.5 проходил пять раз кряду.

    В матче на своем поле «Ботафого», идущий внизу таблицы, будет действовать от обороны. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.65. 0

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    «Ботафого» — «Палмейрас». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч чемпионата Бразилии 8 октября 2020 года. Прогноз на «Ботафого» — «Палмейрас». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
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