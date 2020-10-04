«Рубин» — «Ахмат». Прогноз (к. 2.56) и ставки на чемпионат России 4 октября 2020 года

Казанский «Рубин» встретится на своем поле с грозненским «Ахматом» в рамках 10-го тура чемпионата России. Матч состоится 4 октября в Казани, начало — в 16:30 мск. Прогноз на «Рубин» — «Ахмат».

«Рубин»

Пока не совсем идеально, но уже намного лучше, чем в прошлых сезонах. «Рубин» действительно сделал несколько шагов вперед после назначения главным тренером Леонида Слуцкого.

После девяти туров казанский клуб занимает в турнирной таблице РПЛ восьмое место. Учитывая плотность, не исключено, что «Рубин» в какой-то момент вмешается даже в борьбу за одну из путевок в Лигу чемпионов.

В прошлом туре «Рубин» выиграл у «Ротора» (3:1). Соперник, конечно, был не в лучшем состоянии но это все равно не значит, что команде Слуцкого легко достались три очка.

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Если говорить про негативные моменты, то здесь, в первую очередь, бросаются в глаза результаты «Рубина» в домашних матчах. На своем поле казанский клуб выиграл пока лишь один матч.

«Ахмат»

На прошлой неделе «Ахмат» одержал домашнюю победу над «Уралом». Учитывая, что грозненцы традиционно плохо играют с командой из Екатеринбурга, результат очень даже серьезный. Тем более перед этим «Ахмат» проиграл дома ЦСКА и «Сочи».

Победа над «Уралом» позволила «Ахмату» сохранить десятое место в таблице. При этом отставание от «Рубина» и московского «Динамо» составляет всего лишь одно очко.

В целом же, можно сказать, что в этом сезоне благодаря усердной работе Андрея Талалаева «Ахмату» можно не переживать за сохранение прописки в элитном дивизионе.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Рубин» за 2.07, на ничью за 3.32, а на «Ахмат» — за 4.15.

О каком-то заметном преимуществе «Рубина» над соперником, наверное, нельзя сказать. Если оно и есть, то минимальное. Конечно, важную роль может сыграть фактор Слуцкого, но его коллега Талалаев в этом плане тоже не так прост.

К тому же, «Ахмат» будет играть без какого-то психологического давления, в отличие от хозяев поля, которые не скрывают свои еврокубковые амбиции.

Наша ставка — обе команды забьют + общий тотал матча больше 2,5 за 2.56. Коэффициент внушительный, можно подумать, что шансы на проход такой ставки минимальные, но это не так.

Можно, конечно, ограничиться ставкой просто на обе забьют за 1.89. Вдруг сыграют вничью — 1:1 (5.65). 0