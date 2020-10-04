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    Будет ли равной игра на «Олд Траффорд»?

    «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч АПЛ 4 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»
    Донни ван де Бек
    В четвертом туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» будет принимать «Тоттенхэм». Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» 4 октября. Начало встречи — в 18:30 мск. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 04 Октября 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 3.85
  • Ставка!
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    «Манчестер Юнайтед»

    Манчестерский коллектив успел сыграть в двух матчах АПЛ, в ходе которых было набрано три балла. А в таблице чемпионата он сейчас находится на 14 месте.

    Потеря очков в чемпионате Англии случилась в первом туре на «Олд Траффорд». 19 сентября «Манчестер Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас» (1:3).

    Через несколько дней «красные дьяволы» сразились с «Лутон Таун» в Кубке лиги. В гостевой встрече подопечные Уле-Гуннара Сульшера без проблем прошли соперников из Чемпионшипа (3:0).

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    Затем в АПЛ «манкунианцы» добыли непростую победу на выезде во встрече с «Брайтоном» (3:2), а позже они одолели тот же «Брайтон» в Кубке (3:0).

    «Тоттенхэм»

    Новый сезон лондонская команда начала активно. В трех турах АПЛ лилейно-белые набрали 4 очка, а в таблице они заняли восьмую позицию.

    На старте гонки за чемпионство «Тоттенхэм» проиграл «Эвертону» (0:1), после чего коллектив Жозе Моуринью обыграл «Локомотив Пловдив» в квалификации ЛЕ (2:1).

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  • 28/09/2020

    • Позже в АПЛ «шпоры» раскатали «Саутгемптон» (5:2), а в следующем матче квалификации лондонцы переиграли «Шкендию» (3:1).

    Далее была ничья с «Ньюкаслом» в АПЛ (1:1) и победа над «Челси» в Кубке лиги по пенальти (1:1, 5:4). А в финале отборочного цикла ЛЕ «Тоттенхэм» разгромил «Маккаби» Хайфа (7:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Манчестер Юнайтед» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.92, на ничью — 3.86, а на победу «Тоттенхэма» — 4.06.

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    Сейчас две команды имеют не лучшие результаты в АПЛ. Оба коллектива смазали свой старт в новом сезоне.

    На «Олд Траффорд» равные соперники постараются отобрать друг у друга очки. Наши прогноз и ставка — обе команды забьют с коэффициентом 1.71. 0

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    «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч АПЛ 4 октября 2020 года. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71
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